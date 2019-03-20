【英國脫歐】文翠珊去信歐盟　要求延長脫歐期限

距離脫歐期限尚餘不足兩周，但脫歐協議仍未獲英國國會通過。首相文翠珊周二（19日）去信歐盟，要求延長脫歐期限。有傳文翠珊要求押後脫歐至6月30日，甚至延長最多兩年。

文翠珊發言人指，首相去信歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）要求延長脫歐期限，但無透露押後脫歐確實時間。早前文翠珊曾警告國會，如脫歐協議未獲通過，將向歐盟要求延長期限至6月30日後。

英國廣播公司（BBC）政治編輯金斯貝格爾（Laura Kuenssberg）指，文翠珊將向歐盟要求延長期限至6月30日，爭取時間務求協議獲通過，但不排除會延長最多兩年。

其他歐盟成員國亦正討論兩個方案：一是如文翠珊能說服議員通過協議，將押後脫歐兩至三個月；二是如文翠珊認為需要進行更進取的修訂，將押後脫歐更長時間。

下議院議長白高漢（John Bercow）早前表示，文翠珊不能以現有的草案內容第三次交到國會表決，因為根據議會慣例，同一個會期期間不能再次提交同一個議案作表決。脫歐事務大臣柏建熙（Stephen Barclay）指，本周內難以進行第三次表決，但表示政府仍有意舉行第三次「有意義的投票」。

（綜合報道）