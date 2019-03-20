【印尼獅航空難】駕駛艙錄音內容曝光　機師奮力挽救但不果

印尼獅航（Lion Air）一架波音737 MAX 8客機在2018年10月29日於雅加達起飛後不久墜毀，機上189人全數遇難。 路透社周三（20日）引述3名對駕駛艙錄音機（Cockpit Voice Recorder，CVR）內容知情的人士報道，指機師失事前仍奮力翻查手冊尋找解決辦法，惜徒勞無功。印尼籍副機師在撞機前最後一刻求神庇佑，高呼「真主偉大」，此後客機自雷達消失。

報道指，這是自獅航空難發生以來，首次有駕駛艙錄音儀的內容曝光。3名消息人士都沒有透露姓名。

根據2018年11月的調查報告指出，41歲的副機長在起飛後2分鐘便向控制塔匯報「飛行控制問題」，表示機長嘗試將飛機維持在5000呎高度。

首名消息人士指，根據駕駛艙錄音儀內容，副機長有提及空速（airspeed）的問題；另一消息則指，錄音儀內容提到機長的顯示屏出現問題。消息人士指，31歲的機長吩咐副機長翻查快速參考手冊（quick reference handbook，QRH）。

獅航空難：直至飛機失事前，機師們仍在翻查控制手冊尋找解決辦法，可惜最終無果。意外導致機上189人全部死亡，遇難者的家屬、朋友和同事都傷心欲絕。（Getty Images）

調查報告指在接下來的9分鐘，機頭不斷自動下垂，機師則不斷嘗試修正。第3名消息人士稱，機師們似乎不知道是水平穩定器調整程序（horizontal stabilizer trim procedures）令機頭向下，以為問題只是關於空速和高度問題，「這是他們只談論過的東西」。

3名消息人士均表示，機師們在幾乎整趟機程都保持冷靜。在接近尾段的時候，機長請副機長代為駕駛，然後自己再翻查操作手冊找解決辦法。只可惜機長未能找到正確程序，副機長也未能妥善駕駛飛機。

消息人士稱：「情況就像回答100條問題的測試，你答了75題，但作答時間已夠。因此你很驚慌。」

根據錄音儀的最後紀錄，印度籍的機師當時保持沉默，副機長則在旁呼叫「真主偉大」。惜最終飛機撞落水面，機上189人全部罹難。

（路透社）