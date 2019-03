【埃塞俄比亞空難】法國證實與獅航意外相似　據報飛機攻角相若

埃塞俄比亞航空(Ethiopian Airlines)意外墜毀客機的兩個黑盒早前交由法國分析。有關部門周一(18日)發布聲明指,調查員發現數據反映空難與2018年印尼獅子航空(Lion Air)空難有明顯相似之處。路透社引述消息人士稱,兩次致命意外的飛機攻角(angle of attack)「非常相似」。

法國民航安全調查分析局(Bureau of Enquiry and Analysis for Civil Aviation Safety,BEA)在聲明中指出,在驗證飛行數據紀錄儀(flight data recorder,FDR)的過程中,調查員發現今次空難與印尼獅航空難有明顯相似之處,調查期間會進一步研究。

聲明亦稱,飛行數據紀錄儀和駕駛艙語音紀錄儀(cockpit voice recorder,CVR)的數據已獲埃塞俄比亞和美國國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)驗證。

路透社引述消息人士指,兩次意外時的飛機攻角「非常相似」。飛機攻角是指飛機飛行時氣流跟機翼方向所形成的夾角,為關鍵的飛行參數。飛行時必須保持攻角狹小,保持升力避免失速。有指在獅航空難中,飛機系統錯誤顯示攻角度數,電腦因此作出回應,導致意外發生。

(路透社)