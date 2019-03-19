【埃塞俄比亞空難】法國證實與獅航意外相似　據報飛機攻角相若

埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）意外墜毀客機的兩個黑盒早前交由法國分析。有關部門周一（18日）發布聲明指，調查員發現數據反映空難與2018年印尼獅子航空（Lion Air）空難有明顯相似之處。路透社引述消息人士稱，兩次致命意外的飛機攻角（angle of attack）「非常相似」。

法國民航安全調查分析局（Bureau of Enquiry and Analysis for Civil Aviation Safety，BEA）在聲明中指出，在驗證飛行數據紀錄儀（flight data recorder，FDR）的過程中，調查員發現今次空難與印尼獅航空難有明顯相似之處，調查期間會進一步研究。

聲明亦稱，飛行數據紀錄儀和駕駛艙語音紀錄儀（cockpit voice recorder，CVR）的數據已獲埃塞俄比亞和美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）驗證。

路透社引述消息人士指，兩次意外時的飛機攻角「非常相似」。飛機攻角是指飛機飛行時氣流跟機翼方向所形成的夾角，為關鍵的飛行參數。飛行時必須保持攻角狹小，保持升力避免失速。有指在獅航空難中，飛機系統錯誤顯示攻角度數，電腦因此作出回應，導致意外發生。

（路透社）