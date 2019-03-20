【英國脫歐】文翠珊要求押後脫歐日期至6月30日　傳歐盟反對

英國距離脫歐期限尚餘不足兩周，但脫歐協議仍未獲國會通過。首相文翠珊周二（19日）去信歐盟後，信件內容在周三（20日）曝光，她要求把脫歐限期延長三個月，即是押後至6月30日。 但路透社取得歐盟的文件指，歐盟委員會有意反對，要求英國只把脫歐期限延長至5月23日，即是在歐洲議會選舉前，否則就應該至少延後至年底。

英國脫歐：文翠珊去信歐盟，要求把英國脫歐日期押後至6月30日。（路透社）

文翠珊去信歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），表達英國想押後脫歐的意願，即要求延長《里斯本條約》第50條。

文翠珊在信件中提到，她本來準備本周再把脫歐協議草案交付下議院表決，但下議院議長白高漢（John Bercow）早前表示，政府需提交一個與之前有本質不同的草案，而不是類似的草案內容。文翠珊指，此意味她無法如願行事，但她仍然希望未來再把草案遞交國會表決。

她周三又在國會表示，雖然要求延長脫歐，但沒有排除「無協議脫歐」的可能。

英國脫歐：文翠珊去信歐盟，要求把英國脫歐日期押後至6月30日。（路透社）

英國要正式押後脫歐，須先取得歐盟27國的同意。文翠珊周四會到布魯塞爾出席一連兩日的歐盟領袖峰會，游說歐盟各國領袖同意。

歐盟未必同意

但路透社又指，根據一份歐盟的文件，歐盟委員會有意反對英國把脫歐日期延後至6月30日。

文件指，英國若要延後脫歐日期，一是設在5月23日之前，即在歐洲議會選舉前，否則就應該押後一段長時間，至少是年底，但英國須參加歐洲議會選舉。文件又指，應該只容許英國延期一次。

西班牙外長博雷利（Josep Borrell）周三稱，相信要到下周，歐盟才會同意讓英國延後脫歐，「你知道在歐洲，我們永遠在最後一分鐘得出解決方案。」他又稱，西班牙已準備好給予英國更多時間。

歐洲議會將在5月底舉行選舉，歐盟領袖之前曾經表明，希望英國在5月底前脫歐。

（路透社）