Google涉濫用市場地位封殺競爭對手　歐盟重罰133億港元

歐盟反壟斷監管部門周三（20日）以Google封鎖競爭對手的網上廣告為由，對公司重罰14.9億歐元（約133億港元），金額為Google 2018年營業額的1.29%。這是歐盟兩年內3度重罰Google。

歐盟負責競爭事務的專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）表示，當局這次關注部分具搜尋功能和廣告的網站，例如報章和旅遊網站。這些網站由Google旗下的AdSense提供廣告。

她指出，Google的不當行為包括阻止出版商在其搜尋頁面上，刊登來自競爭對手的廣告；強制這些網站預留最賺錢的位置給予Google的廣告；並強迫網站要求改變做法時，要先徵求Google的書面同意。

Google全球事務高級副總裁沃克（Kent Walker）表示，公司已經並將會繼續作出修訂以回應歐盟的關注。他表示在未來數月，將提高歐洲競爭對手在Google搜尋頁面上的曝光率。Google表示同日較早時間稱，準備微調歐洲的搜尋引擎，並指修訂將涵蓋Google購物和Trip Advisor等網站。

這間科網巨企 2017年因在搜尋結果偏袒「Google購物」的價格比較，而被歐盟罰款24.2億歐元（約215億港元）；2018年再因利用旗下Android手機作業系統封鎖競爭對手，被重罰破紀錄的43.4億歐元（約387億歐元）。

Google期後嘗試在網上增加競爭對手的曝光率，亦向Android手機用戶提供不同的搜尋器和應用程式選擇。韋斯塔格表示，「我們在Google購物和Android的案例中看到積極發展」，但她強調仍會調查Google在求職市場的舉動，以及本地搜尋的投訴。

（路透社）