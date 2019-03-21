意大利簽「一帶一路」合作令美國歐盟不安　副外長反駁：虛偽

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）周二（19日）表明，會與中國簽署諒解備忘錄加入「一帶一路」倡議。美國認為意大利的舉動，將擴大中國的政治和戰略影響力，歐盟也憂慮這會進一步形成歐盟成員國之間的分歧。 意大利副外長迪斯泰法諾（Manlio Di Stefano）認為，這項交易是意大利自己創造的機會，更稱歐盟不少國家也與中國有協議，認為這些擔憂「有點虛偽」。

《衛報》周三（20日）報道，意大利是首個支持「一帶一路」倡議的七國集團（G7）成員國，期望藉此重振低迷經濟和開拓中國市場。報道指，當地民粹政黨五星運動（M5S）與右翼的北方聯盟（Northern League）是合作的推手。

報道指出，美國認為此舉遭其貿易對手中國利用，以加強其政治和戰略影響力。歐盟則擔心意大利與中國達成協議，將激起成員國的分歧。

身兼「五星運動」政黨成員的迪斯泰法諾表示，撇除上述擔憂，有關交易其實是意大利為自己創造的機會，稱合作計劃使意大利能增加出口和加入一帶一路的基礎建設，對該國經濟來說絕對是好事。

他又表示，很多歐盟國家已經與中國達成大型的商業協議，所以對他來說，有關討論有點虛偽。