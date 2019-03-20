習近平訪意大利三焦點：「一帶一路」與港口合作　與教宗會面？

中國國家主席習近平周四（21日）起展開訪問歐洲之旅，首站會到意大利展開國事訪問。外界的關注點包括中國與意大利的「一帶一路」合作文件、中國企業對意大利4個港口的投資，還有習近平會否與天主教教宗方濟各（Pope Francis）會面。

（一）「一帶一路」合作文件

中方將與意大利簽署外交、經貿和文化等合作文件，同時也包括金融和基建等範疇的商業協議。作為歐盟、七國集團（G7）和經合組織（OECD）成員國，意大利與中國簽署的「一帶一路」合作文件備受關注，惟兩國現時的表態略有不同。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）表示，將與中國簽署「一帶一路」諒解備忘錄，強調文件是一份無約束力的框架協定，而非國際協議。

中國外交部副部長王超周三（20日）沒有正面回應諒解備忘錄的事宜，僅稱雙方簽署有關的合作文件，是符合兩國共同利益。

習近平訪意：意大利總理孔特表示，將與中國簽署「一帶一路」諒解備忘錄，強調文件是一份無約束力的框架協定。（美聯社）

路透社報道，兩國準備簽署的「一帶一路」合作諒解備忘錄（MOU）涵蓋交通、物流、基建、商業等領域合作；雙方鼓勵文化、科學、旅遊與教育交流；兩國致力在「第三方國家」市場，以及與亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）合作。

習近平訪意：意大利兩名右翼副總理薩爾維尼（Matteo Salvini，右）和迪馬約（Luigi Di Maio，左）也對對一帶一路持正面態度。（路透社）

（二）港口協議

《南華早報》報道，意大利港口合作將是兩國領導人會談議程之一。報道引述外交消息指，雖然意大利內部和歐盟對中國投資有安全顧慮，但在「一帶一路」倡議下，當地4個港口或符合中國投資的需求。

消息指，意國西北部最大港口熱那亞（Genoa）將與北京簽訂合作協議；其次羅馬政府爭取中國貨運商到南部巴勒莫（Palermo）經營；兩個北部港口的里雅斯特（Trieste）和拉韋納（Ravenna）則可能列入兩國的諒解備忘錄之中。

習近平訪意：意大利北部的里雅斯特（Trieste）港口可能被列入兩國「一帶一路」諒解備忘錄之中。（Porto.trieste.it 照片）

（三）會晤教宗？

不少意大利媒體預測，習近平訪意期間或順道與教宗方濟各會面。路透社周日（17日）引述梵蒂岡高層人士報道稱，方濟各願意與習近平見面。

梵蒂岡另一邊廂頻頻放話，教廷國務樞機卿帕洛林（Cardinal Pietro Parolin）表示「對話之門常開」，其新書中的引言也提到北京不應害怕天主教會。分析認為，這是梵蒂岡試圖釋除北京的疑慮。

惟雙方目前未就此事作任何宣布。中國外交部強調，中方在改善中梵關係上抱有誠意，願意和梵方共同努力，並且對話。

（綜合報道）