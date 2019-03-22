【埃塞俄比亞空難】機師出事前未及接受新款機模擬訓練

埃塞俄比亞空難執飛機師的同事周四（21日）向路透社表示，該名機師事前未有接受波音737 MAX 8客機的模擬訓練，飛機製造商波音亦沒有向機師發放「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）的操作手冊。

據稱，駕駛出事飛機的29歲機師格塔丘（Yared Getachew）原定於3月底接受有關訓練，距離埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）接到首個模擬訓練器相隔兩個月。格塔丘的同事指出，波音無向機師發放新增MCAS系統的手冊，形容在傳媒口中得知的資訊比起來自波音的還要多。

波音未有評論有關報道，公司一直未有表示737機師應該在執飛737 MAX前接受新的模擬訓練。飛行安全顧問考克斯（John Cox）認為，波音低估了737 NG和MAX之間的差異，因此模擬訓練器製造商也就未有加緊推進，航空公司亦沒有留意到兩者差異之大。

737 MAX 8就航不足2年，理論上所有機師駕駛這款飛機的實際經驗都較短；加上飛機部分系統經過更新，而波音沒有提供專門模擬器作培訓，機師需要「摸着石頭過河」。有機師坦言，波音提供的訓練材料中並未提及專為MAX 8而設、後來成為印尼獅航空難調查焦點的MCAS系統。

（路透社）