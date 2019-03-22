內塔尼亞胡訪美前夕　特朗普：是時候承認以色列擁有戈蘭高地

美國總統特朗普周四（21日）表示，是時候承認以色列擁有戈蘭高地（Golan Heights）的主權。特朗普的言論標誌美國在中東政策的轉向，亦被視為有利以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於大選獲勝。

特朗普在Twitter發文說：「經過了52年，對於美國來說，現在是時候完全承認以色列擁有戈蘭高地主權。對於以色列和區域安定而言，戈蘭高地具有戰略與安全上的關鍵重要性。」美國一旦正式承認以色列擁有戈蘭高地主權，將是美國中東政策的重大改變。

以色列總理內塔尼亞胡訪問美國前一周，特朗普主動表態，外界猜測是要協助內塔尼亞胡於4月9日的大選獲勝。特朗普對此予以否認，並謂聽聞內塔尼亞胡形勢還好，但即使是內塔尼亞胡的對手，也會贊成其做法。

針對特朗普的表態，內塔尼亞胡在Twitter發文表達感謝。他說：「在伊朗企圖利用敘利亞作為摧毀以色列的平台之際，特朗普總統大膽承認以色列擁有戈蘭高地主權。特朗普總統，謝謝您！」

以色列在1967年中東戰爭中從敘利亞手中奪下戈蘭高地，並予以吞併，但國際社會並不承認。

有英國媒體指他選擇在內塔尼亞胡訪美前夕發表有關言論，顯示美國的中東政策有重大轉變。

（路透社／中央社）