【英國脫歐】押後限期但前路未明　下周重要日子一覽

英國脫歐前路仍然未明確，歐盟周四（21日）同意讓英國押後脫歐。那麼下一步會是如何？ 英國國會下周再展開脫歐辯論，並會投票表決脫歐協議草案，草案能否獲通過，也將決定新的脫歐限期。

歐盟同意讓英國押後脫歐，但問題未解決，往後的關鍵日子包括：

3月25日

英國下議院再辯論脫歐，討論政府提交的議案，內容包括首相文翠珊提出的延遲脫歐計劃。議員將可提交修正案，趁機發表不同主張。

路透社指，外界預計部分修正案包括要求文翠珊的脫歐方案須經過公眾投票，又可能會有議員提出，要求撤回《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條（Article 50），以推翻脫歐等。這些修正案不具法律約束力，但會對政府構成壓力。

英國脫歐：歐盟同意英國延遲脫歐，但脫歐前路仍不明確。（路透社）

3月26日或3月27日

外界預期文翠珊會在3月26日或3月27日，再把脫歐協議草案付交國會表決，普遍預期會在3月26日。

英國下議院議長白高漢（John Bercow）周一（18日）突然「落閘」，指文翠珊不能把類似過往的草案內容，第3次交到國會表決，要求政府先對協議作出重大修改。不過外間估計若大多數英國議員要求表決的話，白高漢也無法做攔路虎。

最大問題是文翠珊能否爭取通過協議。英國國會之前在3月中第二次表決脫歐協議草案時，大比數落敗，391票反對、242票支持，相差達到149票，意味這次文翠珊若要通過議案的話，先要爭取起碼75名本來反對的議員「轉軚」，改為投支持票。

外界對此並不看好，但文翠珊目前仍有籌碼，就是「靠嚇」，隨着脫歐限期迫近，文翠珊更可能向議員游說指，若然不支持的話，就只會是社會更不希望看到的「硬脫歐」。

英國脫歐：文翠珊下周將再度把脫歐協議草案提交至下議院表決。（路透社）

3月28日

若然國會仍不通過脫歐協議草案，歐盟領袖很可能會在3月28日於比利時布魯塞爾召開緊急會議，商討是否讓英國把脫歐限期押後更長時間。

新脫歐限期：4月12日？5月22日？

英國的新脫歐限期，或由國會的表決結果決定。歐盟領袖在周四（21日）已同意，若然在英國下議院在下周通過脫歐協議草案，可以延後至5月22日脫歐。

但假如協議無法過關，脫歐期限便僅延至4月12日，屆時英國要決定前路。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表示，歐盟在4月12日前對所有選項持開放態度。

（綜合報道）