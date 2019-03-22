【他信嫁女】新娘子貝東丹是誰？　曾到麥當勞打工成熱話

流亡海外的泰國前總理他信周五（22日）有喜事，他的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）在香港舉行婚禮，與機師男友彼多（Pidok Sooksawas）結成連理。 貝東丹是誰？她現在是泰國地產商的大股東，在香港買入豪宅，但她過去也有「平民化」的一面，2004年時曾到曼谷的麥當勞打工，成為泰國的一時熱話。

他信嫁女：2004年貝東丹在曼谷一間麥當勞打工並接受員工訓練。（法新社）

他信共育有一子兩女，包括兒子班通達（Panthongtae Shinawatra）、兩名女兒賓通達（Pintongtha Shinawatra）和貝東丹，其中貝東丹是最年幼的女兒。

貝東丹被形容是泰國美人，她目前是泰國地產商SC資產的最大股東，多年來行事未算高調，但有兩件事頗受到媒體注目：

曾到麥當勞打工

其一是2004年，她趁公開試後到曼谷一間麥當勞分店擔任兼職工作，成為泰國媒體之間的一時熱話。據當地媒體報道，時薪約為0.6美元，即4.7港元。

這個工作是由父親他信安排，他信當時還是泰國總理，並曾專程到這家快餐店，從女兒手中買外賣。

他指金錢不是主要關注點，希望女兒可以從中吸收工作經驗，「因為她是最小的孩子，她出生的時候，父母已經有地位了」。這是因為他信過去在美國留學期間，也曾到肯德基工作；貝東丹的母親波乍曼在70年代也曾到漢堡王打工，賺錢養家。

他信嫁女：2004年貝東丹在麥當勞任職，這份工作是由他信安排，時薪4.7港元。（法新社）

遭空姐威脅潑咖啡

第二件事則是無妄之災，貝東丹因是他信女兒的身分，得到不少好處，但也惹來「仇恨」。

2012年她乘搭國泰航班從曼谷飛往香港期間，有一名泰國籍空姐威脅要把咖啡潑到貝東丹身上，事後這名空姐稱，貝東丹是「我敵人的女兒」，明顯是對他信不滿。

貝東丹之後在社交網站發文稱，在事件中感到很不安，指涉事空姐想把咖啡潑向她的臉。

事件釀成風波後，國泰航空發聲明道歉，指對這宗不幸事件感到遺憾，並指該名空姐已經不是該公司的僱員。