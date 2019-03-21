泰國檢察部門否認要求港府引渡他信

泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）周五（22日）來港參加女兒的婚禮，有消息指泰國要求香港政府將他引渡回國，接受涉嫌貪污等罪行的審訊。不過曼谷檢察部門周三 （20日）澄清，目前不會有任何行動。

泰國總檢察長辦公室負責海外檢控事務的Chatchom Akapin表示，當局沒有向港府提出引渡要求，又指他們只會待警方有行動後才進行引渡程序。

Chatchom解釋引渡手續，首先警方需要充分掌握疑犯所在之處，並交由檢察部門核實資料，再透過外交部向目標國家提出正式引渡申請。他指出，泰國和香港並沒有簽署引渡協議，即使曼谷方面可以提出互惠引渡，但相關手續非常繁複。

他信於2001至2006年出任泰國總理，因政變下台後流亡海外；其妹妹英祿（Yingluck Shinawatra）2011至2014年擔任泰國總理，同樣因政變下台，2017年流亡海外至今。

說回他信嫁女一事，他的幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）與機師男友彼多（Pidok Sooksawas）在尖沙咀梳士巴利道新開幕的香港瑰麗酒店（Rosewood）宴會廳舉行婚禮，屆時他信、英祿等親友將會出席。由於婚禮日期與泰國大選相近，在時間上可謂相當敏感，相信部分泰國政界人士和議員候選人都會來港。

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（綜合報道）