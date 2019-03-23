【ISIS末路】敘利亞民主軍宣布殲滅最後據點　結束逾4年反恐戰爭

美軍支援的武裝組織敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces，簡稱SDF）周六（23日）宣布，已經殲滅極端組織ISIS在敘利亞的最後據點，「百分百」消滅ISIS所聲稱建立的「哈里發國」，意味將結束這場超過4年的反恐戰爭。

敘利亞民主軍發言人巴利（Mustafa Bali）當天透過社交網站表示，已經成功解放ISIS的最後據點、即是在敘利亞與伊拉克邊境的巴古斯（Baghouz），代表在與ISIS作戰中，已達到軍事勝利。

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（20日）在社交網站上載圖片，展示極端組織ISIS的勢力範圍地圖，並指ISIS即將被殲滅。

ISIS Caliphate two years ago in red vs. ISIS Caliphate TODAY. (Was even worse in November 2016 before I took office). pic.twitter.com/MUgfex4rCj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 20, 2019

白宮之後在周五（22日）宣布，ISIS在敘利亞的「領土」已遭全部收復，即ISIS被「百分百」鏟除。

不過當時敘利亞民主軍仍指，有部分ISIS武裝分子未投降。

ISIS在2014年興起，自稱建立「哈里發國」，在組織全盛時期，在敘利亞和伊拉克均佔據大片「領土」，並依靠石油和收稅達到財務自給自足。

ISIS大舉軍事擴張，引來外國聯軍出手介入，自2014年起聯軍開始與ISIS對抗，展開超過4年的反恐戰爭。

（綜合報道）