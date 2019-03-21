特朗普展示地圖稱即將殲滅ISIS　盟軍：未解決

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（20日）展示極端組織ISIS的勢力範圍地圖，並稱ISIS將於當晚就會被殲滅。 另外有敘利亞媒體報道，指聯軍部隊已解放ISIS的最後據點，惟美國支援的敘利亞民主軍（SDF）否認報道。

特朗普在華府向記者展示由兩張地圖合併而成的ISIS勢力範圍對照圖。他稱，上面的地圖是2016年11月他當選總統時的情況，地圖上的紅色區域顯示ISIS當時佔據敘利亞和伊拉克地區的範圍。

特朗普續指，下面的地圖是2019年的現況，顯示ISIS的佔地大大萎縮。他說，「這裏沒有紅色。事實上這裏有一個小點，今晚就會消失」。

ISIS Caliphate two years ago in red vs. ISIS Caliphate TODAY. (Was even worse in November 2016 before I took office). pic.twitter.com/MUgfex4rCj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年3月20日

路透社報道指，ISIS周二（19日）被敘利亞民主軍封鎖在敘伊邊境的巴古斯（Baghouz）內，並且駐紮作為最後據點。

此前，敘利亞媒體哈瓦爾通訊社（Hawar News Agency）指部隊已解放整個據點並擊敗ISIS。這個媒體被指與敘北庫爾德族自治政府的關係密切。

敘利亞民主軍的官員否認有關報道，並引述指揮官周四（21日）的行動稱，在巴古斯營地的行動將繼續；哈瓦爾通訊社事後亦移除有關報道。

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周三（20日）表示，將會在未來數天宣布收復ISIS的最後佔領地。

（路透社／中央社）