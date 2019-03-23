【泰國大選】非一般選舉：10候選人改名「他信」　投票率或達9成

泰國大選周日（24日）正式舉行，這是當地自2014年軍事政變以來的首次大選，倍受關注。當地估計投票率或高達9成，且也出現「非一般」的有趣現象，例如多名候選人改名為「他信」、「英祿」等，只求在選舉中沾光。 這次大選氣氛濃烈，但當地專家也明言，泰國要真正走向民主，還須解決憲法讓軍方一直掌權的問題。

泰國大選：候選人Veerawit Chuajunud聲稱已改名為他信。這是本次泰國大選的有趣現象之一，泰國前總理他信正在境外流亡，遭禁止干涉國內政治，由於他本身有極高知名度，部分候選人為爭取更多選票，選擇改名「他信」。（美聯社）

在這次選舉中，民眾會投票選出眾議院全數500個議席，然後眾議院將與參議院一起決定新的總理人選。

泰式大選也有不少有趣現象，例如現任總理巴育的特色拉票方法是填詞，這位領袖自2014年上台後，至今已經有8首歌曲作品。雖然選民反應不一，不少是劣評，但這種拉票方法確實頗有特色。

另有部分候選人的拉票方法，竟然是改名。他們本身知名度不高，於是紛紛把名字改為跟泰國知名政客一樣，以求沾光，試圖藉此為自己增加優勢，結果單是「他信」居然就有至少10人。

想知更多詳情，請觀看以下片段了解泰國大選：

投票率或達90%

泰國大選強制選民投票，民眾若然不投票，未來在選舉中就有可能失去部分權利，故此在過去的選舉，投票率也超過80%。

但外界這次更加估計，投票率有機會達到更高的90%。這是因為當地事隔多年再舉行大選，上一次國會大選是在2014年，但遭法院宣判無效，所以上一次有效的大選，已是8年前的2011年，當地預期這次選民熱情更高，民調顯示，97%選民表示會投票。

當地3月17日已舉行提早投票，部分票站的投票率顯示接近90%。

泰國大選：近日在曼谷街頭呼籲國民投票的泰籍德國人David Pfizenmaier3月21日在商場前與一名保安員合照。他不斷對路人表示，「去投票，超人謝謝您！」多數民眾對他豎起拇指和擊掌，還與他點頭微笑。（法新社）

專家：泰國未回到自由民主

但泰國大選也充斥爭議，這是因為泰國眾議院的500個議席由民眾投票選出，但擁有250席的參議院，則是由軍方委任，故此也有人形容，這場選舉從一開始就不公平。

泰國烏汶大學（Ubon Ratchathani University）政治學者帕迪瓦尼（Titipol Phakdeewanich）表示，「我不認為這個選舉會把泰國帶回到自由民主，因為憲法容許軍方繼續掌權。」但他認為，這次投票仍然重要，「這次就是一場有關民主的公投，顯示這個國家想不想邁向民主。」