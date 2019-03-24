美司法部長或最快3月24日公布通俄調查報告摘要

美國司法部長巴爾（William Barr）上周五（22日）表示，已收到「 通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）的調查報告。 路透社報道指，巴爾正仔細閱讀報告內容。報道又引述一名司法部官員稱，巴爾不會在周末公布首份報告摘要，意味摘要或最快在當地時間周日（24日）公布。

巴爾上周五去信國會，表示在諮詢米勒和副司法部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）後，會決定公開報告中哪些內容，並承諾盡可能保持透明。他原先表示最快在當地時間3月23日公布摘要。

路透社引述一名司法部高級官員表示，米勒在報告中不建議向特朗普團隊提出更多刑事起訴，不過報告內可能有保密起訴書，並在未來曝光。

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，公布調查報告結論的摘要並不足夠，要求巴爾全面公開報告。

白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）表示，白宮未收到和聽取有關米勒的調查報告；他又透露總統特朗普（Donald Trump）周六去了打高爾夫球。

米勒自2017年開始調查特朗普競選團隊有否聯同俄羅斯影響選情。報道指，現時未知米勒有否在報告中提到特朗普及競選團隊干犯任何刑事罪行，但調查部門至今共起訴34人及三間公司。

（路透社）