【通俄門】調查完了吧如無意外　從今開始特朗普鬆一口氣？

等待674日，「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）終於完成相關調查，周五（22日）提交報告予司法部長巴爾（William Barr），消息指他不建議採取更多起訴行動。巴爾最快會在周末決定向國會透露報告內的哪些內容，以及是否將報告公之於眾。 這意味特朗普團隊終於可以鬆一口氣嗎？由於報告細節還仍未公開，這還是未知之數，但可以確定民主、共和兩黨將就報告展開新一輪爭拗。

「通俄門」調查：「通俄門」特別檢察官米勒周五（22日）提交報告予司法部長巴爾（William Barr），消息指他不建議採取更多起訴行動。（路透社）

國會或就報告展開爭論

巴爾會諮詢米勒及副司法部長羅森斯坦（Rod Rosenstein），再決定會向國會透露多少報告內容；由於報告涉及國家機密及隱私內容，他同時會決定是否將部分內容公開。這將引來民主共和兩黨新一輪爭論：國會可取得多少報告內容，又有多少可公諸於世？

民主黨人期望取得完整報告和相關資料，並指無論是透明度或是公共利益上，這都是最低要求；共和黨則對此有保留。

外界可以預期的是，報告的關鍵訊息可能會在未來幾日洩露；特朗普團隊則會更高調批評調查是「獵巫」行動，但別忘記，調查部門至今已起訴34人及三間公司，當中更有6人與特朗普有直接關連。

「通俄門」調查：米勒團隊起訴多達34名個人及三間企業，當中包括特朗普6名親信或顧問。（法新社）

「通俄門」六子 五人遭定罪

米勒團隊起訴多達34名個人及三間企業，除了逾20名俄羅斯人外，特朗普有6名親信及顧問遭起訴，當中5人已經認罪，但無人是因通俄罪名而被起訴：

前私人律師科恩（Michael Cohen）

特朗普前私人律師科恩因詐欺、逃稅和向國會作假證供的罪名成立，被判入獄3年，預計5月6日開始服刑。他2月到國會公開作供，對特朗普作出多項震憾指控，當中涉及通俄事件、前國務卿希拉里的黑材料、種族主義，以及艷星掩口費等。

「通俄門」調查：特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）因詐欺、逃稅和向國會作假證供的罪名成立，被判入獄3年。（路透社）

前競選經理馬納福特（Paul Manafort）

特朗普前競選經理馬納福特2018年8月21日已因避稅及貸款欺詐率先被定罪；同年9月接受認罪協議，包括承認串謀妨礙司法等罪，以換取減刑。不過，他被揭在多個調查範疇說謊，違反認罪協議，3月被華盛頓地區法院判入獄73個月，其中30個月與另一項裁決的刑期同期執行。扣減過去遭扣押9的個月，馬納福特還需服刑6年9個月。

「通俄門」調查：特朗普前競選經理馬納福特（Paul Manafort）2018年8月21日已因避稅及貸款欺詐被定罪；同年9月接受認罪協議，包括承認串謀妨礙司法等罪，以換取減刑。惟他及後被揭在多個調查範疇說謊，被判入獄73個月。（路透社）

前競選外交顧問帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）

特朗普前競選團隊外交政策顧問帕帕佐普洛斯2017年10月承認就「通俄門」調查向聯邦調查局（FBI）說謊，他在2018年9月被判入獄14日，罰款9500美元（約7.4萬港元）。

「通俄門」調查：特朗普前競選團隊外交政策顧問帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）2017年10月承認就「通俄門」調查向聯邦調查局（FBI）說謊，他在2018年9月被判入獄14日。（法新社）

前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）

美國前國家安全顧問弗林涉隱瞞自己在2016年總統交接過渡期間，與時任俄羅斯駐美國大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）有接觸，結果遭受起訴。他2017年12月承認向聯邦調查局（FBI）作假證供，並同意與米勒團隊合作，提供「實質協助」，案件暫時未判刑。據聯邦量刑指引，他可能面臨最多6個月監禁。

「通俄門」調查：美國前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）涉隱瞞自己在2016年總統交接期間，與時任俄羅斯駐美國大使有接觸。他2017年12月承認向聯邦調查局（FBI）作假證供，並同意與米勒團隊合作，案件暫時未判刑。（法新社）

前競選顧問蓋茨（Rick Gates）

蓋茨是特朗普競選團隊前競選副經理，亦是馬納福特的生意夥伴。在馬納福特逃稅案中，蓋茨的名字曾在相關的公司文件出現。蓋茨2018年2月承認串謀詐騙及向聯邦調查局作虛假陳述等罪名，最高面臨6年刑期。他亦與米勒團隊達成認罪協議，同意與米勒配合相關調查，案件暫時未判刑。

「通俄門」調查：蓋茨（Rick Gates）是特朗普競選團隊前競選副經理，他在2018年2月承認串謀詐騙及向聯邦調查局作虛假陳述等罪名，並同意與米勒配合相關調查，案件暫時未判刑。（法新社）

特朗普密友斯通（Roger Stone）

斯通是特朗普密友兼競選非正式顧問。他2019年1月被控以作出虛假陳述、干擾證人及妨礙正式程序等七項罪名。他被指在希拉里電郵外洩前，曾與維基解密（Wikileaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）有過交流，但他未有承訊控罪。

「通俄門」調查：斯通（Roger Stone）是特朗普密友兼前非正式顧問。他2019年1月被控以作出虛假陳述、干擾證人及妨礙正式程序等七項罪名，但他未有承訊控罪。（路透社）

（綜合報道）