【泰國大選】尋求連任不用過半數？　巴育有「先天優勢」

泰國大選今天（24日）舉行，這次是自2014年軍方政變以來再度舉行大選，外界均關注泰國能否走出軍政府統治。現任總理巴育亦以退休軍人身份，挑戰有大量支持者的為泰黨尋求連任。此文將介紹大選的規則，並解釋為何巴育會有連任的「先天優勢」。

泰國大選在周日（24日）舉行，各選民前往票站投票。（路透社）

泰國總理由國會投票產生，各黨派會推舉候選人，經上下議院過半數的支持就能成為總理。泰國國會分別由250個上議院議席及500個下議院議席組成，意味各黨派需取得國會最少376席，才可確保讓自己推舉的人選成為國家領導人。

上議院全員由NCPO委任

但根據2017年泰國修憲，參議院由一半委任改變成全員委任制，250席上議院由軍方成立的全國維持和平秩序委員會（NCPO）委任，意味上議院全員均是NCPO，或巴育的支持者。下議院的500席才是由選舉產生。

因此實際巴育只需在下議院取得126席，連同上議院全員贊成就能成功連任。其他黨派則需要贏得376席，撤底控制下議院才能力排眾議，讓黨內候選人成為總理。

以巴育為代表的公民力量黨在支持度僅輸最大反對為泰黨一點，這亦是為何外界普遍相信巴育能輕易連任的原因。

而另一個可能是公民力量黨最終無法取得126席，亦未有黨派能全取376席，需籌組聯合政府。外界相信若為泰黨與另一在野民主黨合作，將有最大機會阻止巴育連任，但兩黨合作幾乎不可能。因此亦有分析指不論結果如何，新政府上任都會面臨阻力。

為泰黨代表素達拉（Sudarat Keyuraphan）前往票站投票。（路透社）

更改選舉制對大型政黨不利

在新選舉制度下，對為泰黨這類大型政黨不利。軍政府為阻止為泰黨取得政權，更改在這次大選規則，由並立制（混合名額多數制）改為經聯立制改良的「分配式混合制」。

所謂分配式混合制，是讓選民投票選出選區候選人，以相對多數決定350個選區席次，再依各黨在全國的總得票率分配150席政黨名單席次。因此選民只會有一張選票，投的亦是候選人而非政黨。這制度美其名是「鼓勵人民選人不選黨」，但因泰國實行內閣制，實際運作的是政黨政治，每個選區各政黨議席有限，失去政黨票對大型政黨不利，但對公民力量這類中小型政黨則有利。

為應對新制度各大型政黨亦只好分散投資，把政黨拆散成不同小型政黨，如同「分身」一般創造更多候選人。以為泰黨為例這次就分拆為泰黨、為公黨、為國黨、和早前被取締的泰護國黨，企圖在選區配票上取得成功，以集合更多票數取得總得票率優勢獲得政黨名單席次。這種策略在泰國被稱為「แยกกันเดิน ร่วมกันตี」，意思是「分開走、一起打」。

但即使如此或許能爭取更多席數，也沒法改變上述公民力量黨只需取得少量席數就能成功讓巴育連任的情況。

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