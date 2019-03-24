【泰國大選】大選前夕拉票　巴育現身會場：「我願為泰國而死」

泰國周日（24日）舉行大選，上周六（23日）大選前夕各候選人前往各地盡最後努力拉票。尋求連任的總理巴育突然出席公民力量黨的造勢晚會，更親自歌唱呼籲人民投票支持。

總理巴育現身公民力量黨造勢大會，受到熱烈歡迎。（路透社）

公民力量黨造勢大會在曼谷市中心一個大型體育場館舉行，在黨內多名領袖講話後，總理巴育突然如巨星般從台中間升起出現，並在台上高歌一曲，曲詞示意他才是和平和穩定的最佳人選。

演唱後巴育更以「鞠躬盡瘁」表示：「我會做一切去回答你們，我愛泰國，我願為國家而死。」

其他政黨亦趁最後機會拉票，未來前進黨候選人塔納通在造勢大會上表示要結束軍政統治。（路透社）

其他黨派亦盡最後努力拉票，為泰黨總理候選人亦在大會上呼籲，「讓為泰黨以排山倒海之勢勝出大選。」民主黨候選人、前總理阿披實亦對取得大選勝利充滿信心：「若民主黨無法取過100席，我將辭職。」

泰國政壇新星、未來前進黨候選人塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）則表示，他們要「終結全國維持和平秩序委員會的統治，修正2017年的憲法，並結束軍政府的遺產。」

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泰國2019年大選 從軍政時代回歸民選之路

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（曼谷郵報）