【中美貿易談判】美前貿易代表：或在4月底達協議

美國前貿易代表巴爾舍夫斯基（Charlene Barshefsky）周六（23日）在北京出席「中國發展論壇」時接受美國財經新聞台CNBC訪問。只要中美緊張關係沒有升級，雙方何時能否化解貿易分歧並不重要；她又稱「感覺上」兩國將在4月底達成協議。

巴爾舍夫斯基在北京出席一場論壇期間受訪。她表示，中美雙方的談判雖仍然持續，但分歧仍大，惟兩國都需想辦法見面。

她認為，在中國履行任何其承擔的義務前，華府取消關稅的主張對美國來說毫無疑問具有風險；但對中國而言，在仍然面對關稅的情況下履行承諾卻是不公平，「這是兩個極端的例子，兩個極端的立場」。

報道指，她樂觀地認為中美將在數周內達成協議，而非數個月。她指出，只要現時的環境維持穩定，何時達成協議並不重要。她補充，如果雙方維持穩定而且緊張關係沒有升級，不論是修辭上還是行動上，何時達成協議其實不重要。

巴爾舍夫斯基又表示，關稅無疑打擊了美國消費者的口袋，並稱之為「不幸」。