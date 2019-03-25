【泰國大選】巴育連任勝算高　修憲＋選舉制度「神助攻」

泰國大選在周日（24日）舉行，投票已在同日下午結束。選舉初步結果原料於當晚公布，惟選委會一再延遲，由周一（25日）早上延至同日下午，亦未有解釋為何。 截至香港時間周一早上10時，93%的選票已點算，最終點票結果預料在下午發表。 《曼谷郵報》報道，提名總理巴育競選連任的公民力量黨取得117席、為泰黨暫時取得下議院135席，未來前進黨則取得80席。公民力量黨取得的議席數目不及為泰黨，然而根據國家2017年經修訂的憲法，巴育很大機會可連任總理。 為什麼會出現這種情況？泰國大選制度到底是怎樣的？

泰國大選：根據現時已知結果，由支持總理巴育連任的公民力量黨取得最多票數，為768萬票；較721萬票的為泰黨高，這意味公民力量黨能在比例分配的議席上較為泰黨佔優。圖為負責選舉事務的職員們3月24日在點票期間展示一張選票。（路透社）

修憲更改選舉制度​「神助攻」

泰國實行內閣制，但經2017年修憲後，總理產生方法經國會上下議院共同投票選出。該國會先進行500席的下議院選舉，而新任下院議員，會連同軍方的全國維持和平秩序委員會（NCPO）指派的250名上議院議員，選出新一屆總理。

總理人選是經上、下議院合計750名議員投票產生。各黨會分別推舉候選人，交上、下議院議員投票，獲得過半數支持者，便是新任總理。政黨想確保其推舉的人選成為國家領導人的話，需取得國會最少376席。

根據經修改的憲法，上議院由一半委任改變成全員委任制，而且軍方派別除下議院中百多席，還有預期軍方委任的上議院250名議員幾乎會將選票全投巴育，故此這位現任總統很有可能順利連任。

泰國大選：巴育實際只需在下議院取得126席，連同上議院全員贊成就能成功連任。其他黨派則需要贏得376席，撤底控制下議院才能力排眾議，讓黨內候選人成為總理。圖為巴育3月24日在曼谷一個票站投票。（路透社）

更改選舉制對大型政黨不利

在新選舉制度下，對為泰黨這類大型政黨不利。軍政府為阻止為泰黨取得政權，更改在這次大選規則，由並立制（混合名額多數制）改為經聯立制改良的「分配式混合制」。

所謂分配式混合制，是讓選民投票選出選區候選人，以相對多數決定350個選區席次，再依各黨在全國的總得票率分配150席政黨名單席次。因此選民只會有一張選票，投的亦是候選人而非政黨。這制度美其名是「鼓勵人民選人不選黨」，但因泰國實行內閣制，實際運作的是政黨政治，每個選區各政黨議席有限，失去政黨票對大型政黨不利，但對公民力量這類中小型政黨則有利。

為應對新制度各大型政黨亦只好分散投資，把政黨拆散成不同小型政黨，如同「分身」一般創造更多候選人。以為泰黨為例這次就分拆為泰黨、為公黨、為國黨、和早前被取締的泰護國黨，企圖在選區配票上取得成功，以集合更多票數取得總得票率優勢獲得政黨名單席次。這種策略在泰國被稱為「แยกกันเดิน ร่วมกันตี」，意思是「分開走、一起打」。

但即使如此或許能爭取更多席數，也沒法改變上述公民力量黨只需取得少量席數就能成功讓巴育連任的情況。