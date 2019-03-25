習近平晤馬克龍　強調中法關係非零和博弈

中國國家主席習近平周日（24日）抵達法國尼斯（Nice）展開國事訪問，當晚獲法國總統馬克龍（Emmanuel Macron ）設宴招待。習近平表示，當前兩國關係發生很大變化，但強調雙方不是零和博弈關係。

習近平說，法國是第一個與新中國正式建交的西方大國，2019年是中法建交55周年，在這特別年份訪問法國，具有特殊意義。他強調，當前國際形勢和兩國關係都發生很大變化，但中國重視兩國的關係始終不變。

他又指兩國在和平、正義等方面有共同追求，他提出的「人類命運共同體主張」跟馬克龍提出的「同一個星球」理念相似，認為雙方關係不是零和博弈，仍有較強互補關係。

馬克龍則表示，法中兩國不斷落實多方面合作，法國關注並重視「一帶一路」倡議。他稱願意與中方進一步進行戰略溝通與協作，共同維護多邊主義。

習近平周一（25日）會轉到巴黎，預計屆時雙方將會簽署多份合作協議，內容包括核能、航天和潔淨能源倡議。

他周二（26日）將與馬克龍、德國總理默克爾（Angela Merkel） 和歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）會面，在4月中歐峰會舉行之前，討論歐洲和中國的多邊關係。

（綜合報道）