【泰國大選】1500張新西蘭海外選票未及時送抵報廢　選委員認責

泰國自2014年以來的首場大選當地時間周日（24日）下午5時結束投票，約有1500張新西蘭僑民預先投好的選票因未能及時送抵票站而作廢。泰國選舉委員會解釋事件涉及航班延誤，並表示會負責任。

選委員秘書長吉隆維特（Jarungvith Phumma）表示，約1500張來自新西蘭的選票自上周一（18日）起送出，原定上周五（22日）運抵。惟負責空運的三家航空公司因出現延誤，導致選票到大選正式舉行當日早上才運抵泰國。選票最終未能趕在票站關閉前，即當地時間下午5時送達票站，選票最終作廢。

海外僑民在是次選舉中非常踴躍，投票率創新高，澳洲悉尼的投票率為86.9%。這次事件令不少人擔心選票大批作廢會否影響投票結果，以及是否牽涉舞弊。

截至周一（25日）中午的點票結果顯示，由支持總理巴育連任的公民力量黨取得最多票數，為768萬票，較721萬票的為泰黨高。

（曼谷郵報／民族報）