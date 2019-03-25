美媒：馬克龍批意大利加入「一帶一路」

中國國家主席習近平上周六（23日）到訪意大利，與該國總理孔特（Giuseppe Conte）見證兩國代表正式簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄。美國有媒體報道指，意大利的舉動受到法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）批評。

美國之音報道指，馬克龍批評意大利簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄的舉動，呼籲採取協調一致的歐洲方式應對中國。報道引述一名法國主要官員批評稱，這是歐洲有28個不同政策的壞習慣，各國互相競爭吸引投資，認為如果歐盟想繼續存在，就需要用一個聲音來說話。

法國國際廣播電台（RFI）報道指，自意大利疑歐和反建制的五星運動（Five Star Movement）上台後，其政策和宣示「意大利優先」屢遭歐盟批評，法意關係也為此而略顯緊張。

在簽署合作諒解備忘錄後，意大利成為首個加入「一帶一路」倡議的七國集團（G7）成員國。德國之聲分析認為，與意大利政府看重經濟效益不同，中國將意大利拉進「一帶一路」俱樂部還牽涉更多政治考量；分析認為，意大利的背書意味中國的「一帶一路」計劃向歐洲腹地邁進一大步，這對中國和習近平而言是一步好棋。