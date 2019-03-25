俄羅斯兩飛機抵達委內瑞拉　搭載100士兵及35噸物資

俄羅斯兩架飛機上周六（23日）飛抵委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）一個機場，機上載有約100名士兵和35噸的物資。

根據航班追蹤網站Flightradar24的紀錄顯示，兩架飛機分別為「伊留申-62」（Ilyushin IL-62）客機和「安-32」軍用運輸機（Antonov AN-124）。另一航班追蹤網站Adsbexchange則顯示，運輸機於周日（24日）早上飛離加拉加斯。

路透社引述當地記者馬約爾卡（Javier Mayorca）的報道指，客機上載有俄羅斯地面部隊參謀長通科什庫羅夫（Vasily Tonkoshkurov），運輸機則載有35噸物資。

報道指目前未有證據說明為何上述飛機會來到委內瑞拉。委內瑞拉通信部門、俄羅斯國防部、外交部和克里姆林宮均未有作出回應。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）上周三（20日）曾表示，俄羅斯會於「下周」運送藥物到委國。俄羅斯2月曾向委內瑞拉送出約300噸的人道援助物資。

俄羅斯2018年12月曾派2架戰略轟炸機與委內瑞拉舉行聯合軍演，華府批評做法為侵犯美洲地區。

（路透社）