英國ITV：文翠珊稱倘脫歐協議草案過關　願事成後辭職

英國獨立電視公司（ITV）周一（25日）報道，英國首相文翠珊（Theresa May）在契克斯會議中表示，國會議員倘肯通過脫歐協議，她願在事成後辭職。

英國ITV記者佩斯頓（Robert Peston）表示自己獲得可靠消息，稱文翠珊已向前外相約翰遜（Boris Johnson）、保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、前脫歐事務次長貝克（Steve Baker）、前脫歐事務大臣戴德偉（David Davis）以保守黨疑歐派議員里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）等說，如他們願意投票支持包括「補底方案」在內的脫歐協議，她將會辭職。

報道指出，她沒有就辭職一事提供詳情，故此不是很多與會者相信她真的會離任。

文翠珊面對的問題，還不止於議員是否願意「一物換一物」，而是她在取得足夠票數方面有實際困難。

她即使能夠說服所有保守黨疑歐派團體「歐洲研究組織」（ERG）支持協議（而事實上是不能的），里斯莫格及其支持者雖或點頭，貝克及其他脫歐派議員會估計不會因文翠珊的說話「落搭」。此外她就算成功說服北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party，DUP）10名議員支持，她的得票還是不夠。

佩斯頓指出，文翠珊在為了取得協議通過，已在工黨及保守黨留歐派做出太多分化的動作，所以即使文翠珊願以相位換取贊成票，歐洲研究組織的脫歐派以及DUP都會直接對協議投反對票。他們不會為文翠珊這個註定失敗的方案，就其原則妥協，以及得失忠實支持者。

（綜合報道）