【泰國大選】為泰黨與公民力量黨　料將分別籌組政府

泰國大選周日（24日）舉行自2014軍政府上台後首場大選，截至當地時間周一（25日）晚上約7時，選舉委員會點算95%選票，並公布初步點票結果。支持總理巴育（ Prayuth Chan-ocha）的公民力量黨（Palang Pracharat party）在下議院取得96席，落後於親前總理他信（Thaksin Shinawatra）為泰黨（ Pheu Thai party）的138席。

由於軍方仍控制上議院的250席，公民力量黨可望組成聯合政府，讓巴育順利連任。至於直選席次數量領先的為泰黨亦揚言要籌組聯合政府。