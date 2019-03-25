【泰國大選】為泰黨與公民力量黨　料將分別籌組政府

撰文：陳博悟
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泰國大選周日（24日）舉行自2014軍政府上台後首場大選，截至當地時間周一（25日）晚上約7時，選舉委員會點算95%選票，並公布初步點票結果。支持總理巴育（ Prayuth Chan-ocha）的公民力量黨（Palang Pracharat party）在下議院取得96席，落後於親前總理他信（Thaksin Shinawatra）為泰黨（ Pheu Thai party）的138席。
由於軍方仍控制上議院的250席，公民力量黨可望組成聯合政府，讓巴育順利連任。至於直選席次數量領先的為泰黨亦揚言要籌組聯合政府。
選舉正式結果將於5月9日公布。據當地媒體網上直播點票情況顯示，公民力量黨取得超過793萬票，較為泰黨的742萬票為多。
任何政黨都需從上下議院中取得合共最少376席才能單獨執政。雖然公民力量黨穩拿上議250席，但它需從下議院奪得126席方能達標。惟按照目前形勢，取得98席的公民力量黨達標機會不大，因此巴育未必能自動連任，需要籌組聯合政府。
在下議院以135席領先的為泰黨則認為，該黨有資格組成聯合政府。總理候選人素達拉（Suradat Keyurapan）表示，為泰黨於下議院取得多數議席，所以準備開始與其他政黨組成聯合政府。惟為泰黨表明，拒絕以任何形式的合作，協助軍政府領袖繼續在民選政府執政。
至於自豪泰黨（Bhumjaithai Party）、民主黨（Democrat Party）和未來前進黨（Future Forward Party）則分別取得39席、34席和29席。
（曼谷郵報／美國有線新聞網絡）