【泰國大選】未來可能發生的4種局面

泰國大選在周日（24日）舉行，非正式投票結果一再推遲公布。當局周一（25日）公布其中350席下議院選舉結果，反對派的為泰黨取得138席；提名總理巴育競選連任的公民力量黨則取得96席，尚有150席未公布。泰國政界未來可能會出現以下4種局面。

軍政府「完勝」

將軍出身的巴育在2014年軍方政變之後掌權，2017年並修改憲法，令軍方屬意總理人選更有利當選。

根據新憲法，上議院250席全由軍方委任，而總理人選則由上議院加下議院500席、共750位議員選出。

在這種優勢下，巴育的親軍方公民力量黨只需要獲取下議院126席，則能讓他順利連任。相反，其對手則需要爭取376席才能夠踢走巴育，變相難度大增。

泰國大選：巴育實際只需在下議院取得126席，連同上議院全員贊成就能成功連任。其他黨派則需要贏得376席，撤底控制下議院才能力排眾議，讓黨內候選人成為總理。圖為巴育3月24日在曼谷一個票站投票。（路透社）

民主派人士「回朝」

軍政府的修憲，亦削弱為泰黨這類大型政黨的勢力，新制度限制了大型政黨能夠取得的議席數目，因此為泰黨亦成立多個「分身」小型政黨，以爭取最多席位。

為泰黨與流亡海外的前總理他信有連繫，他信在國內支持度仍然高企，估計為泰黨以及附屬的小型政黨仍然有望取得150至200席，成為下議院最多議席的黨派。

這次大選有逾700萬年輕人首次投票，為泰國傳統政治勢力以外，帶來一股新力量。他們的選票令一些小型政黨冒起，包括未來前進黨和自豪泰黨。他們將成為為泰黨重點拉攏對象，希望能聯手將巴育拉下台，結束軍政府專政。

為了爭取376席多數黨派門檻，為泰黨周一已經表明正跟其他反軍政府的政黨協商，試圖籌組聯合政府。然而此舉能夠成事的機會不大。

泰國大選：正式結果未出爐，為泰黨3月25日表示，將會跟其他反軍政府政黨商量籌組聯合政府。圖為為泰黨總理候選人素達拉（Sudarat Keyuraphan）。（路透社）

僵局或致看守政府

如果公民力量黨或為泰黨（該黨聲稱其在下議院議席較多，有合組政府的優先權利）都未能籌組聯合政府，泰國無疑將會再陷政治僵局。加上5月4至6日將是泰王哇集拉隆功加冕典禮，軍政府不會容許這段時間出現示威或不穩。

估計在這情況下，選舉委員會或會指派看守政府，直至加冕禮完結。但下文仍然無法預料，甚至亦有可能再次出現政變。畢竟在過去90年，泰國總共發生12場政變，軍方平均每7年接管一次政府，因此不能排除這種情況相隔5年再度重演。

大選正式結果將在5月9日公布。為泰黨表示關注選舉出現舞弊情況，並指考慮入稟法庭挑戰選舉結果。另外有逾50萬人網上請願，要求彈劾選委會，令往後一段時時間的局勢增添不明朗因素。

（綜合報道）