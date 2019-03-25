【英國脫歐】文翠珊或3月27日凌晨舉行「有意義投票」

英國廣播公司（BBC）周一（25日）報道，首相文翠珊（Theresa May）將在稍後向國會議員就脫歐發表聲明。 英國獨立電視公司（ITV）報道指，她會在當地時間周二（26日）就脫歐舉行「有意義投票」，第三次將脫歐協議草案送到國會闖關。

文翠珊與閣員周一（25日）召開會議，討論何時再將脫歐草案交給國會表決。英國廣播公司政治編輯庫恩斯伯格（Laura Kuenssberg）引述消息人士透露，閣員對這次表決會獲得通過感到「更加正面」，但指會面暫時未有結論。

報道指出，北愛爾蘭民主統一黨（DUP）無意改變立場，亦不會支持文翠珊的脫案方案。

首相府發言人表示，除非脫歐協議草案獲得足夠的國會支持，政府才會進行「有意義投票」。發言人沒有回應投票是否在當地時間周二（26日）舉行。

英國ITV記者佩斯頓（Robert Peston）表示自己獲得可靠消息，稱文翠珊向前外相約翰遜（Boris Johnson）、前脫歐事務大臣戴德偉（David Davis）和保守黨疑歐派議員里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）等多名強硬脫歐派黨員說，如他們願意投票支持包括「補底方案」在內的脫歐協議，她將會辭職。

（英國廣播公司／路透社）