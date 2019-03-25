沙特姊妹已離港　身處安全國家展新生

沙特阿拉伯一對姊妹因不滿伊斯蘭嚴厲律法以及遭家人虐打，2018年9月與家人到斯里蘭卡旅行時逃走，惟遭阻撓被迫滯留香港逾5個月，期間更多次轉換住宿地點避開家人追尋。 她們的代表律師韋智達（Michael Vidler）周一（25日）傍晚表示，兩姊妹上周已離開香港，並獲得一個安全國家批出的人道簽證。

兩名少女分別20及18歲，化名分別為麗姆（Reem）及拉萬（Rawan）。國際特赦組織（Amnesty International）表示，兩人已離開香港，在另一個國家安全地展開新生活。

該組織的中東地區研究主任馬盧夫（Lynn Maalouf）形容這是個天大的好消息，讚揚她們展示無比的勇氣，冒着極大生命危險，從多番虐待她們的男性親友身邊逃離。

沙特姊妹：目前兩姊妹已經離開香港，前往安全的第三方國家展開新生活。（路透社）

麗姆及拉萬兩人不滿嚴苛的伊斯蘭律法和遭家中男性毆打，決定逃離沙特。她們從斯里蘭卡科倫坡（Colombo）渡假屋偷走想飛往澳洲。不料在香港轉機途中遇上沙特外交人員阻撓。

她們稱抵港時有一名身份不明男子拿去其護照，企圖誤導兩人登上飛返沙特的客機，往澳洲的機票也被取消。後來她們得知該男子是沙特駐港總領事館的人。

兩姊妹的護照隨後被吊銷，也未能再買飛往澳洲的機票。兩人拒絕跟隨使館人員離開，將自己反鎖在酒店房內並對外求救。她們輾轉之下滯留香港近6個月，期間她們的父兄來港尋人，並到警署報案。兩姊姊只好不斷轉換住所多達13次，逃避追尋。

麗姆及拉萬曾表示，不希望自己與沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）一樣面臨被殺的命運。兩人表示已放棄信奉伊斯蘭教，擔心回國會被判死刑；她們亦希望擁有選擇的權利，以及免於暴力與壓迫。

香港入境處2月底暫時批准兩人逗留至4月8日，代表律師韋智達則一直尋求安全的第三國向她們發放簽證。兩名姊妹最終獲第三國發放簽證，在安全地方展開生活。

韋智達表示，為確保她們將來的安全，不會透露她們前往了哪一個國家，或透露更多申請簽證、離港和新生活的詳情，兩姊妹將來也不會接受媒體訪問。

（綜合報道）