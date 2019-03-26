多國反對以色列主權獲美承認　中國：國際公認戈蘭高地是被佔領

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（25日）簽署法令，正式承認以色列對其佔據長達52年的戈蘭高地（Golan Heights）主權。特朗普此舉打破國際社會多年共識，隨即招致多國政府批評。 中國外交部周二（26日）表示，國際社會公認戈蘭高地是被佔領地，反對單方面改變事實。

戈蘭高地是以色列於1967年六日戰爭中，從敘利亞攻佔的土地。敘利亞亦稱對該處擁有主權。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱讚特朗普的舉動「極具歷史意義」，表示以色列將永遠掌控戈蘭高地。

阿拉伯國家對特朗普的舉動大為反感。敘利亞政府批評特朗普公然攻擊敘利亞主權和領土完整，指做法令華府成為阿拉伯人的「主要敵人」。黎巴嫩國家通訊社（NNA）引述該國外交部指，此舉「違反所有國際法規」，表示沒有國家能將土地所有權從一國轉至另一國。

阿拉伯國家聯盟（Arab League）秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）也譴責特朗普的決定。

戈蘭高地：戈蘭高地上周六（23日）有民眾示威，以色列士兵在邊界附近戒備。（視覺中國）

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）批評美國再度漠視國際法，但絕對無法使以色列的併吞合法化。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則向美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國的決定「嚴重違反國際法、阻礙敘利亞危機解決，並使整個中東局勢惡化」。

中國外交部發言人耿爽周二表示，國際社會公認戈蘭高地是被佔領地，聯合國安理會曾多次通過決議，要求以色列從該處撤出。他表示中方反對單方面改變事實，不希望看到地區局勢進一步緊張。

聯合國發言人杜耶里克（Stephane Dujarric）指，聯合國對戈蘭高地的政策已反映於安理會的相關決議，重申戈蘭高地的地位未有改變。

（中央社／中國外交部）