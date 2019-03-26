敘利亞反對美國承認以色列擁戈蘭高地主權

敘利亞外交部周二25日發表聲明，堅決反對美國總統特朗普（Donald Trump）正式簽署法令、承認以色列對戈蘭高地的「主權」，認為此舉是「對敘利亞主權和領土完整的公然侵犯」。

敘利亞通訊社當天援引該聲明報道說，美國總統無視國際社會的譴責，承認以色列對戈蘭高地的「主權」，此舉公然違反聯合國有關戈蘭高地的決議，尤其是聯合國安理會第497號決議，「這是對國際合法性的極大蔑視，也給國際社會帶來打擊」。

聲明指出，美國總統無權將武力侵佔和搶奪他國土地的行為合法化，美國這一充滿敵意的政策將地區和全世界置於危險之中。

聲明還強調，「戈蘭高地過去是、現在依然是敘利亞領土」這一歷史事實無法改變，「敘利亞人民將盡其所能讓戈蘭高地回歸祖國，這一決心比以往任何時候都更加堅定」。

戈蘭高地乃以色列及敘利亞之間具爭議的土地，自1967年起就由以色列實際掌控。（路透社）

特朗普上周四（21日）在Twitter發文說：「經過了52年，對於美國來說，現在是時候完全承認以色列擁有戈蘭高地主權。對於以色列和區域安定而言，戈蘭高地具有戰略與安全上的關鍵重要性。」

他周一（25日）會見到訪的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），並在會面開始時簽署法令，正式承認以色列擁有戈蘭高地。

戈蘭高地是敘利亞西南部一塊狹長地帶，它位於以色列北部、與敘利亞接壤之處，面積約1,800平方公里。1967年六大阿拉伯鄰國圍攻以色列，以軍於第三次中東戰爭中擊敗阿拉伯聯軍，並佔領戈蘭高地三分之二領土。1981年以色列自行立法吞併戈蘭高地，但未被國際社會承認。聯合國安理會1981年通過的第497號決議明確表示，以色列將其法律、管轄權和行政機構強加於戈蘭高地的決定是「完全無效的，不具國際法律效力」。

（綜合報道）