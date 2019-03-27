美兩黨參議員提「台灣保證法」草案

美國民主、共和兩黨多名聯邦參議員周二（26日）提出「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）草案。草案指在台灣關係法40周年之際，應反映美台關係現實，法案將加強美台關係並支持台灣參與國際社會。

提出草案的包括參議員科頓（Tom Cotton）、梅嫩德斯（Robert Menendez）、魯比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、馬斯托（Catherine Cortez Masto）與孔斯（Chris Coons）。眾議員麥考爾（Michael McCaul）則擬在眾議院提出類似法案。

科頓在個人Twitter帳戶中推文，指中國對台灣的侵略性增加，令美台關係變得比以往都重要。在台灣關係法40周年之際，他引進這個法案，將進一步改進美國與台灣這個策略性夥伴的關係。

科頓在一份聲明指出：「立法將加深美台雙邊安全、經濟與文化關係，並傳遞一個訊息，那就是無法容忍中國跨海峽的侵略性行為。」

「台灣保證法」倘獲通過，將授權美國總統特朗普（Donald Trump）檢視國務院在對台關係的指引，亦可指示國防部讓台灣參加其軍事訓練，以及在常規售武方面展示國會的支持。

草案需經參眾兩院表決通過，以及由特朗普簽署生效。如果成事，此舉勢將引起中國強烈不滿，亦嚴重影響中美貿易談判。

▼美國參議員科頓在Twitter推文，就提出「台灣保證法」發表評論：

China's growing aggression against Taiwan makes the U.S.-Taiwan relationship more important than ever. 40 years after the Taiwan Relations Act was passed, I introduced a bill that would further improve our relations with this strategic partner. https://t.co/XwTBl9uXRN — Tom Cotton (@SenTomCotton) March 26, 2019

（綜合報道）