【台灣關係法40周年】特朗普簽署挺台法案　台總統府表示歡迎感謝

美國總統特朗普（Donald Trump）於（2018）年末最後一天，簽署了「2018年亞洲再保證倡議法案」（Asia Reassurance Initiative Act of 2018,ARIA），使其成為法律。台灣總統府對此表示誠摯歡迎與感謝。

美參議院挺台法案，已交由特朗普簽署生效。（翻攝法案）

「2018年亞洲再保證倡議法案」由參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）領銜提出，法案的參議院版本及眾議院版本分別於2018年4月及9月被提出，於2018年12月獲得參眾兩院通過，該法案旨在制定美國在印太地區的長期戰略願景，並強化美國在該地區的領導地位。 內容包括：支持美國與台灣密切的經濟、政治及安全關係；忠實執行「台灣關係法」及「六項保證」對台灣的承諾；籲請美國總統特朗普定期對台軍售；以及依據簽署《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）授權美國高階官員訪台。

此外，法案中的「美國－東協策略夥伴關係」部分指出，美國應肯定東協與亞洲及其它地方的經濟、政治與安全夥伴交往的價值，包括澳洲、加拿大、歐盟、印度、日本、紐西蘭、挪威、韓國以及「台灣」。

特朗普簽署由國會通過的《亞洲再保證倡議法案》。（資料圖片） 對於特朗普簽署由國會通過的《亞洲再保證倡議法案》，台灣總統府也表示誠摯歡迎與感謝。 台灣總統府發言人黃重諺指出，這項《亞洲再保證倡議法案》，重申了對台灣安全承諾，並支持更緊密的台美關係，肯定美國與台灣等區域夥伴交往的價值，這項法案的通過生效，不僅是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，在《台灣關係法》立法即將邁入第40個年頭的此刻，更具有相當的意義。 黃重諺說，美國是台灣在國際上最重要的盟友，持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對於包括台美在內的區域各方都至關重要。未來，台灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域及各層級的合作夥伴關係。作為國際社會負責任的一員，台灣也將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，共同促進印太區域的和平繁榮與穩定發展。

早在美參議院通過《亞洲再保證倡議法》時，國台辦發言人馬曉光在12月12日的新聞發布會上對此進行了評論。馬曉光表示，美國會通過的有關法案涉台內容嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對。