英脫歐或致食物短缺　「摩門求生指南」派上用場

英國脫歐一拖再拖，45歲電腦軟件工程師梅爾文（Melvin）很擔憂國內局勢，甚至擔心到翻起耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints）的求生指南。若英國無協議脫歐，可能爆發食物短缺問題，因此他認為應預先囤積糧食。

彭博社報道，梅爾文並非教徒，但認為「摩門求生指南」（the Mormon survival guide）在「人們需要什麼食物」以及「每天需要多少才夠」等方面提供一些指引，讓他能夠參考它製作試算表。由於梅爾文害怕有人上門搶劫，因此不願透露全名。

梅爾文位於劍橋的家有間小倉庫，裏面堆滿足夠妻小撐6個月的糧食，且優先囤積罐頭食品、電池等物資。

耶穌基督後期聖徒教會鼓勵教徒為颶風、地震、動亂及恐襲等災難做準備。

居住在英國卡迪夫的海倫娜（Helena）在2016年舉行脫歐公投時，她選擇留歐，然而意外的投票結果，讓她不得不準備應變。她最擔心愛犬挨餓，故囤積一年份的狗糧。家中也累積3個月的食物供自己使用，而家中雪櫃上面、書架及床底下更塞滿意大利粉、扁豆及蔬菜罐頭。

民眾擔憂若英國無協議脫歐，由於英國採即時出貨制度，加上海關文件大增，將導致卡車大排長龍等待通關，港口堵塞，最終導致食品與藥品供應出問題，從歐洲大陸進口的新鮮食品與蔬菜可能供應不足。英國政府為此已力促超市與藥廠囤貨。

目前英國已有500多萬人連署請願，呼籲政府取消脫歐。（VCG）

目前英國已有500多萬人連署請願，呼籲政府取消脫歐，上周末也有上百萬人走上倫敦街頭，反對脫歐。如今愈來愈多人擔心幾十年的自由貿易一夕間結束，從此英國進入新孤立時代。

英國首相文翠珊（Theresa May）上周獲得一些喘息空間，歐盟同意脫歐大限從3月29日延至4月或5月，但脫歐協議在國會闖關成功的可能性仍渺茫，她也在周一（25日）告知下議院，目前沒有替代方案。

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