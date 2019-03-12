中國停進口芥花籽風波　加拿大堅持科學方法解決

中國外交部上周三（6日）證實北京取消加拿大公司理查森國際（Richardson International）對華出口芥花籽的註冊，原因是中國海關多次在加拿大芥花籽中，驗出具危險性的有害生物。 加拿大廣播公司（CBC）周日（10日）報道指，渥太華政府堅持以科學方法解決問題，並致力減少對中國市場的依賴。

報道指，加拿大農業部長比博（Marie-Claude Bibeau）傾向通過農業部和食品檢驗局（Food Inspection Agency）的專家來調解中加的緊張局勢。

比博指出，中加2016年曾發生類似事件，稱經驗說明通過科學和技術層面的討論，可以成功找到解決方案。她稱加拿大已向北京表明準備好派專家到中國合作，惟報道稱中國尚未回應邀請。

報道指，中加的新衝突顯示加拿大的農產品嚴重依賴中國出口市場，而加國每年出口約值50億美元的芥花籽中，有40%都是運往中國。

比博指出，在農業部的經濟戰略中，目標是2025年將出口從640億美元提升至750億美元。她表示，加拿大與歐洲和亞洲國家達成相關貿易協議，為市場自由化做了大量工作。她又稱，減少對某個市場的依賴是戰略其中一部分。

北京指中國海關多次在加拿大進口的芥花籽中，驗出具危險性的有害生物，並於3月1日禁止該國公司理查森國際對華出口芥花籽的註冊。加拿大農業部3月5日回應稱，加拿大食品檢驗部門未發現芥花籽中有任何可能的有害生物和細菌。