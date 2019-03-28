英國發表《香港半年報告》　外交部駐港特派員公署：罔顧事實

英國政府周三（27日）發表最新一期《香港半年報告》（Six-Monthly Report to Parliament on Hong Kong: July-December 2018），指出香港「一國兩制」運作良好，但公民自由、政治自由及高度自治則受到削弱。 中國外交部駐港特派員公署同日回應指，報告罔顧事實，並敦促英方停止干涉中國內政。

駐港公署指，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，「一國兩制」在港實踐取得舉世公認的成功，香港居民享有前所未有的廣泛權利和自由。這是任何不帶偏見的人無法否認的事實。

發言人批評英方所謂報告罔顧事實，顛倒黑白，故意把中央和特區政府依法打擊「港獨」、維護國家主權安全、維護特區法治的正當舉措與言論、新聞、結社等自由混為一談。署方敦促英方正視香港已經回歸祖國的現實，恪守國際關係基本準則，停止發表所謂報告，停止對香港事務指手畫腳，停止干涉中國內政。

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）在報告前言中稱，雖然英國政府不支持「港獨」，但香港的言論自由，包括在憲制方面，受到《中英聯合聲明》所保障，並形容香港正面臨壓力往中國對公民和政治自由的詮釋靠近。

（綜合報道）