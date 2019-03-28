特朗普：考慮所有方案令俄羅斯從委內瑞拉撤軍

兩架俄羅斯空軍飛機上周六（23日）抵達委內瑞拉首都加拉加斯外，相信載有近百名俄羅斯特種部隊和網絡安全人員。美國總統特朗普周三（27日）呼籲俄羅斯從委內瑞拉撤軍，並指會考慮「所有選項」實現撤軍。

特朗普與委內瑞拉反對派領導瓜伊多（Juan Guaido）的妻子羅薩萊斯（Fabiana Rosales）會面，他向記者表示，俄羅斯必須撤出委內瑞拉。被問到會如何促使俄軍撤出，特朗普稱會考慮所有選項。

俄羅斯駐聯合國副大使波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy ）表示，俄羅斯與委內瑞拉之間有雙方關係和協議，俄方計劃繼續遵循。外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）稱，美國要求俄羅斯撤出委內瑞拉前，應先從敘利亞撤軍。

羅薩萊斯向特朗普和副總統彭斯（Mike Pence ）提到，委內瑞拉食物短缺正禍及兒童，並指丈夫曾受到襲擊，對其安全感到擔憂。羅薩萊斯之後會與美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）和國會議員會面。

路透社早前引述當地記者馬約爾卡（Javier Mayorca）的報道指，「伊留申-62」（Ilyushin IL-62）客機上載有俄羅斯地面部隊參謀長通科什庫羅夫（Vasily Tonkoshkurov），「安-32」軍用運輸機（Antonov AN-124）則載有35噸物資。

（路透社）