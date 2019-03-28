【華為孟晚舟被捕】特朗普曾稱或介入引渡　加媒：可能影響裁決

加拿大司法部3月1日啟動有關華為副董事長孟晚舟一案的引渡聆訊。美國總統特朗普在2018年底曾經談及孟晚舟事件，並稱或會介入此案，加拿大廣播公司（CBC）周四（28日）引述司法部文件指出，特朗普的言論可能會影響引渡裁決。

孟晚舟2018年12月1日在加拿大溫哥華過境時被捕。美國總統特朗普同月11日曾大膽表示，若果他認為對國家有益、可以有助中美貿易談判，在必要的情況下會介入孟晚舟案。加拿大司法部3月1日宣布正式啟動引渡聆訊。中國則一直向加拿大政府施壓要求釋放孟晚舟。

加拿大廣播公司取得一份名為《特朗普向路透社發聲明表示可能會介入引渡》的文件。文件列出統計數據概述引渡程序如何運作，並指若遇到不公平情況，司法部長應拒絕引渡。報道指，這反映特朗普當日的言論將影響加國是否引渡的決定。

報道又引述溫哥華移民律師庫蘭德（Richard Kurland）表示，特朗普的言論被列入分析考慮不足為奇。他認為孟方護律師可能以不正當目的、濫用程序作為抗辯，了結此案。

在特朗普發表有關言論後，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）曾向美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表達不滿。前加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）更認為，孟晚舟在引渡聆訊時可利用特朗普的言論作為抗辯理由，及後他被總理杜魯多（Justin Trudeau）免去職務。杜魯多重申加拿大是法治國家，不會政治干預此案。

（綜合報道）