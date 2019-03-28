【英國脫歐】文翠珊「請辭換脫歐」演說　保守黨員動容　有人落淚

英國首相文翠珊周三（27日）與保守黨「1922委員會」（1922 Committee）會面，宣布一旦脫歐協議草案獲得通過，便會辭去首相職務。 《每日電訊報》（Telegraph）引述場內人士講述當日情況，指文翠珊的演講感動不少保守黨員，甚至有部分黨員落淚。

保守黨「1922委員會」的會議當日下午5時在西敏寺14號房舉行，現場逾300名黨員讓房間變得水泄不通，前脫歐大臣戴維斯（David Davis）需坐在地上，前外相約翰遜則站到後排，甚至有遲到的黨員要站在門外。

文翠珊到埗後開始20分鐘演講。按場內人士講述，文翠珊讚揚自己有很好的團隊，稱不會受謠言影響。她稱「我知道有人渴望一個新方向、新領導者，在第2階段的脫歐談判中，我不會擋着此路。」

英國脫歐：文翠珊表示如果脫作協議草案獲得通過，她將會請辭。（路透社）

文翠珊表示知道黨內有人擔心，一旦支持其方案後，她便會不經辯論而強制闖進脫歐談判的第2階段，惟她強調保守黨需要令方案通過和完成脫歐。

她說：「我計劃辭職比起我有意為了對國家和保守黨做正確的事來得更早」，「我請求房間內的各位支持方案，令我們可以完成歷史任務，傳達英國人的決定，以順暢和有序的方式離開歐盟」。

英國脫歐：英國前外相約翰遜（Boris Johnson）周三（27日）表明轉軑為支持文翠珊的脫歐協議，但辯稱決定讓他感到痛苦。（Getty Images）

演講結束後，12名議員起身發問或講話，但他們都出於禮貌或過於震驚，以致沒人敢問文翠珊何時離職。一名首相府職員稱，當時的氣氛使人情緒激動，場內甚至有數名國會議員流淚。

文翠珊的演說獲得多名黨員尊重，有人談到感激她所做的事情，又有兩名疑歐派黨員表示，願意轉軚支持她的方案。

國會議員哈特（Simon Hart）說文翠珊熱切希望通過草案和團結保守黨，覺得她好像撕掉講稿，由心而發地演講。財務部首席秘書卓慧思（Liz Truss）也說演講有尊嚴而且誠實，讚揚她是愛國份子。

「歐洲研究小組」主席里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）也說文翠珊的表現「出奇地體面」，欣賞她宣布將辭職的態度。他又稱，通過方案的機會比過往更高，特別是如果文翠珊能獲取北愛爾蘭民主統一黨（DUP）支持。

（每日電訊報）