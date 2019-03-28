硬脫歐派騎劫保守黨　政客謀私利玩死英國

英國脫歐的亂局至今未平息，在文翠珊的脫歐方案於國會再度鎩羽而歸，欲第三度將方案放上下議院表決，卻遭到議長白高漢（John Bercow）阻止，脫歐的主導權漸轉移到國會手上。然而日前國會對八個脫歐選項進行「指示性投票」（indicative vote），卻全數遭否決，而保守黨內的脫歐派卻蠢蠢欲動，半公開式的對文翠珊逼宮。整場脫歐進程，已逐漸遭一小撮強硬脫歐派騎劫，為了個人的政治利益，陷國家於不斷空轉的虛耗之中。

英國國會日前就八個脫歐選項進行「指示性投票」，當中包括無協議脫歐、挪威模式、留關稅區模式、工黨模式、取消脫歐、二次公投等選項，卻全數遭到否決。雖然文翠珊有望於本周內第三度向下議院提交脫歐方案，由於上次其將被否決的方案再度提交，而遭同屬保守黨的議長白高漢突如其來的引用議事規則的古法阻止，指出方案內容須有實質不同，方可再行提交。

然而目前八個由硬脫歐到取消脫歐的選項都遭到下議院否決，文翠珊的第三方案無論是從哪方向提出修正，結果都似乎已寫在牆上。此刻保守黨內部向文翠珊逼宮再度甚囂塵上，數日前有消息指11名內閣成員逼文翠珊辭職，對英國政界影響殊深的傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的脫歐旗手《太陽報》（The Sun）刊登頭版社論「炮打司令部」，促文翠珊下台。礙於黨內外逼宮壓力，文翠珊也只好向黨內承諾，一旦脫歐事成便會退位。

保守黨內疑歐派大老李思銘（Jacob Rees-Mogg），被指為有力問鼎下任首相人選之一。（路透社）

此時一幫對相位窺覬已久的脫歐派領袖，前外相約翰遜（Boris Johnson）、脫歐組織「歐洲研究小組」主席李思銘（Jacob Rees-Mogg）等，紛紛放下昔日強硬身段，轉軑稱會支持方案，以換取文翠珊退位。脫歐派在此刻作出此舉動，恰巧暴露其欲藉脫歐問題為自己的政治利益最大化的野心，為此更不惜讓整個國家在此問題上空轉，而並非真正為人民福祉。

其實約翰遜成為脫歐派旗手之前，根本是一個鐵杆的留歐派。2016年初，他還寫了一篇未曾刊登的文章，力陳脫歐之害。他稱歐盟為對世界及歐洲有用之物，歐盟的會員費，相對其伸手可及的龐大市場來說根本微不足道：

閉上你的眼睛、屏着你的氣息，想想大不列顛，想想歐盟，想想未來，想想你子女及孫子女在歐洲各國生活及工作的渴求；賣貨品、交朋友，甚或結識一個伴侶。

他甚至在宣布擔任脫歐派領袖前一天，向其貴族學校伊頓公學及牛津舊同學，時任首相卡梅倫發短訊，稱他欲重投留歐陣營，然後在記者會前的數分鐘，又向卡梅倫發短訊，稱他相信脫歐會被擊敗，顯然他在多月的公開活動中致力呼籲脫歐，打從心底卻根本不相信這套，甚至未有想過脫歐會勝出公投。一切的行為，都只是為其政治利益盤算，希望藉脫歐的聲勢問鼎唐寧街10號之位。

然而當公投以震驚全球的姿態宣布脫歐勝出，卡梅倫黯然下台，本來對相位志在必得的約翰遜卻被盟友高文浩（Michael Gove）背後插刀，稱其沒有領袖能力。當文翠珊最終跑出成為繼任人後，約翰遜被安排成為外相，其本屬的脫歐事務卻移交到新設的脫歐事務大臣身上。反而擔任外相的約翰遜需經常外訪，無法在黨內製造一股與文翠珊敵對的勢力。

文翠珊去年與內閣成員在鄉間官邸契克斯，舉行長達12小時的馬拉松式會議，終就軟脫歐達成共識。（視覺中國）

直至九個月前文翠珊在首相鄉間官邸契克斯（Chequers）會請眾閣員就脫歐定立共識宣言，約翰遜首先發難，在宣言公布後與脫歐事務大臣戴德偉（David Davis）雙雙辭職，更形容契克斯方案如「一坨糞」，故意讓文翠珊難堪。今天保守黨內強硬脫歐派為權位及政治利益，騎劫了整場脫歐議程之困局，其實在約翰遜出走一刻已經可以預視。

事實上雖然面對脫歐如此棘手的問題，文翠珊經歷多次失敗縱然是非戰之罪，現時脫歐進程陷入死局，保守黨要換上一個新領袖，重新籠絡黨內外各方勢力，以及領導與布魯塞爾的談判，亦是無可厚非。然而如今保守黨內強硬脫歐派再度逼宮，若文翠珊貿然下台，保守黨右轉風險更高，隨時被約翰遜、李思銘之流的野心家有機可乘，不論對脫歐還是國家長遠而言，也是得不償失。

如今強硬脫歐派似乎放鬆口氣，文翠珊又或快將攜新的脫歐方案第三度闖關，成事與否仍是言之尚早。不過若然最終國會仍是對任何方案莫衷一是的話，文翠珊惟有宣布解散國會另行大選，重新選擇一批能通過一個方案的國會議員，此或許能為最終突破困局的最後殺着。