美俄軍事角力升級　互派轟炸機歐洲「曬馬」

美國空軍周四（28日）派遣5架B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機（B-52 Stratofortress）至挪威海訓練，以展示對北約（NATO）盟友的安全承諾。俄軍方次日反擊，派出兩架圖-160戰略轟炸機（Tu-160）在挪威海及北海展開巡航任務，期間丹麥和英國派出戰機追蹤。

美國空軍的聲明表示，該批B-52轟炸機3月14至15日派至英國皇家空軍費爾福德（RAF Fairford）基地，周四（28日）組成飛行編隊飛至挪威海國際水域上空，參與挪F-16戰機的訓練。

空軍周三（27日）關於派機至冰島訓練的聲明則表示，美軍與北約盟友定期訓練，有助加強同盟間的作戰能力和備戰狀態，讓機組人員熟習歐洲戰區環境，美國戰略司令部（U.S. Strategic Command）亦可定期測試和評估戰略資產的預備狀態。

美俄軍事角力：英軍派出5架B-52戰略轟炸機與挪威F-16戰機展開訓練。（USAF照片）

俄羅斯國防部表示，軍方周五（29日）派出兩架圖-160戰略轟炸機和米格-31戰機（MiG-31），在巴倫支海（Barents Sea）、挪威海和北海的中立海域展開長達13小時的航行，途中進行空中加油。

俄軍表示，航行期間有數架丹麥空軍F-16戰機和英國皇家空軍「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon）伴飛。當局強調航行符合國際和空域使用守則。

美軍6架轟炸機派駐英國後，頻頻出動至歐洲各空域訓練，包括鄰近俄羅斯飛地加里寧格勒州（Kaliningrad）的波羅的海一帶。俄羅斯衛星通訊社報道指，美軍當時模擬攻擊俄軍艦隊基地，俄方其後派出戰機驅趕。

（霍士新聞／新華社）