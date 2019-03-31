朱克伯格：政府應扮演更積極角色　規範網絡行為

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，認同政府與監管機構應積極發揮作用，規範網絡行為，以保障人們在言論自由的同時，讓社會免受危害。

朱克伯格在《華盛頓郵報》及自己的Facebook專頁上撰文，指出他們正努力判別哪些言論會帶來害處，但社交平台企業不應獨自承擔責任，政府及監管機構應扮演更積極角色。

朱克伯格認為，政府應就四大網絡範疇制定新法規，分別限制有害內容、確保選舉公正、保障私隱及數據的可攜權（Data portability）。

Facebook及Instagram已就政治宣傳訂立規則，規定所有在歐盟範圍發布的政治廣告必需訂明由誰資助，否則自4月中起會全部屏蔽封鎖所有訊息。但朱克伯格指出，要判別每條訊息是否具政治宣傳意圖並非容易，若有法規跟從可提高過濾效率。

自新西蘭槍擊案發生後，Facebook宣布會封鎖所有宣傳白人優越主義的資訊及帳戶。同時亦因應麻疹等疫症正於全球進一步蔓延，Facebook承諾將封鎖所有反疫苗運動的訊息。

朱克伯格表示，Facebook有責任協助解決現時互聯網問題，但強調人們不應依靠單一企業，呼籲未來社會應就此開展廣泛討論，並期待與各地立法者討論有關事宜。

（衛報）