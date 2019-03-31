【華為風波】英政府報告批重大技術問題　華為緊急回應

英國政府上周四（28日）發表報告，批評中國電訊公司華為的設備有「重大技術問題」，指摘公司的不良操作造成漏洞，或會帶來安全風險。惟報告並未指控華為蓄意安裝「後門」軟件或為中國政府從事間諜活動。 華為回應稱理解英國政府對其軟件工程能力的擔憂，並將「非常認真」看待問題。

報告由英國政府通訊總部（GCHQ）轄下的國家網絡安全中心（National Cyber Security Centre）發布，長達40多頁。

報告指，只能為目前在英國使用的華為設備，提供長期安全風險的有限管理。英國廣播公司（BBC）報道，報告反映對於華為未能解決已發現的問題，當局深感挫敗。

美國一直以國家安全為由，呼籲其他國家禁用華為的5G無線網絡設備，但英國的報告並未指控華為蓄意安裝「後門」程式或為中國政府進行任何形式的間諜活動。

報告指摘華為的不良操作造成漏洞，形容為「華為工程中的重大技術問題」，並指出公司開發軟件的部分做法「為英國營運商帶來的風險可能顯著增加」。

報告續指，華為在修復2018年發現的問題上沒取得任何重要進展。報道強調，對於華為在未來5G建設的角色，將交由數字、文化、媒體和體育部（Department for Digital, Culture, Media and Sport）作出廣泛審查後決定。

報道引述一名華為代表稱，公司理解當局對其軟件工程能力的擔憂，並將「非常認真」看待問題。他補充指華為董事會將投放20億美元（約156億港元）提高相關能力，公司亦已制定高水準計劃，並強調會繼續與英國營運商和國家網絡安全中心合作。