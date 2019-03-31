【英國脫歐】公投再來一次的話　「留歐派」還是會輸

英國脫歐亂局仍未有解決跡象，民意聲音也開始出現變化。《衛報》上周六（30日）報道，根據整合多個民調的統計顯示，現時支持留歐的民眾較脫歐的多出約8%。惟專家認為，這個差距並不意味英國會出現重大改變，原因是兩派的支持者的立場將更加穩固，分歧仍大。

斯特拉思完萊德大學（University of Strathclyde）政治學教授柯蒂斯（John Curtice）和獨立調查機構網站What UK Thinks綜合2018年民調結果的統計顯示，現時支持留歐的民眾為54%，支持脫歐的則為46%，差距已較2018年初增加4%。

報道指，公眾現時對2016年脫歐公投是「事後錯誤決定」的認同緩慢地增加，且持續多於「仍然認為英國做出正確決定」的聲音。報道又指，推動脫歐公投的關鍵因素——「移民問題」的重要性已經下降。英國民眾自公投後，對此議題的關注已大幅下降；另外，支持脫歐的民眾也對政府處理相關談判感到愈來愈負面。

惟撰文的曼徹斯特大學（University of Manchester）政治科學教授福德（Robert Ford）認為，留歐派的優勢仍然很狹小和脆弱。他認為，參與公投民眾的情緒只有很少轉變，也只有很少證據顯示脫歐派改變了立場。

福德指出，民眾在脫歐問題上的對立愈趨鞏固和加劇，不論留歐還是脫歐的支持者都愈發認為，他們的選擇是其政治身分的核心，這導致他們的觀點難以轉移。

（衛報）