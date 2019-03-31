【烏克蘭大選】喜劇演員候選人澤連斯基領先

烏克蘭周日（31日）舉行總統選舉，民調顯示喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的支持度領先兩名主要對手，分別是尋求連任的總統波羅申科（Petro Poroshenko）和前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko）；但相信沒有候選人能取得過半選票，因此得票最高的兩名候選人將進入次輪投票。

41歲的澤連斯基是位演員，並在當地劇集《人民公僕》（Servant of the People）擔任主角，劇中講述他由一名寂寂無名的教師到成為總統之路。

外界關注他一旦上台，全沒從政經驗的總統將怎樣治理國家。他曾揚言一旦當選，內閣人選會交由選民推薦，令他成為如假包換的「人民公僕」。

路透社引述蓋洛普（Gallup）民調指出，只有9%的烏克蘭人對政府有信心。報道引述《經濟學人》（The Economist）分析師奧爾托拉尼（Agnese Ortolani）指出，烏克蘭人認為需要政治新面孔，而澤連斯基剛好體現了這條件，並且能夠吸引年輕和改革派選民支持。

烏克蘭《基輔郵報》上周四（28日）報道一個在3月18至26日期間進行的民調結果，澤連斯基支持度為22.8%、季莫辛科為12.6%，以及波羅辛科為12%。

是次大選有多達39名候選人，但預料沒有候選人能取得過半選票，因此得票最高的兩名候選人將於4月21日舉行次輪選舉，決一勝負。

（綜合報道）