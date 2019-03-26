烏克蘭危機五年已過　民眾恐寡頭政治多過俄國？

2014年3月11日，克里米亞自治區共和國議會正式宣告獨立，點起烏克蘭的戰火。五年已過，在國家陷入危難時走馬上任總統的「糖果大王」波羅申科（Petro Poroshenko），將於月底（31日）舉行的選舉尋求連任。有趣的是，雖然波羅申科就任後大搞「去俄羅斯化」，並寄望從文化政策中重構民族認同，但民調卻顯示他落後於毫無從政經驗的喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。到底，此現象是反映出民眾不再恐懼俄羅斯的「國家威脅」，還是另有所求呢？

喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）（圖源：VCG）

「去俄羅斯化」無助提升民望 俄、烏身份認同非「封閉」

按最新民調顯示，澤倫斯基現有20.46％支持度，領先現任總統波羅申科（13.25％），以及前總理季莫申科（9.50％）。不過，由於本屆選舉39名候選人中，應該沒有一位能在首輪選舉獲得過半支持，故首兩名得票最多的候選人將於下月21日的次輪投票中，再次決一高下。

回望波羅申科本屆的管治作風，便會發現是次選舉的吊詭之處。自俄國於2014年吞併克里米亞，以及親俄武裝分子支持下，東部州分頓涅茨克和盧甘斯克單方面宣布獨立，該國的領土基本上已被肢解，不但武裝衝突尚未擺平，中央政府更難以維持有效管治。可是，不論孰是孰非，無情的地緣政治博弈都把大多候選人的取態，推到「反俄」的陣營中，以廣納民眾支持，而當中的「大旗手」當然是現任總統。

俄烏衝突：刻赤海峽事件造成俄烏衝突，波羅申科要求軍隊進入戰爭狀態。（視覺中國）

與2014年的口號「新生活方式」（A New Way of Living）相若，波羅申科是次的口號是「軍隊！ 語言！ 信仰！」（Army! Language! Faith!），兩者皆暗含着「去俄羅斯化」和重構民族認同的政策傾向。波羅申科不單是口頭上「反俄」，他在任內更推動不少甚具爭議的政策。2017年，總統和國會通過了一項教育法，在2020年起禁止五年級以上的課程，使用少數民族語言進行教學。政策不但皆在擴大烏克蘭語的普及程度，更希望藉此取締俄語、羅馬尼亞語和匈牙利等常見語言；本年初，在波羅申科推動下，君士坦丁堡教會亦正式授予烏克蘭東正教會獨立身分，正式結束與俄國教會300多年的從屬關係。儘管教會分離乃是宗教事務，但波羅申科事後卻描述成「我們的獨立、國家安全、地位、世界地緣政治的問題」，足可見其政治盤算。

烏克蘭總統波羅申科亦有到伊斯坦布爾聖喬治大教堂（St. George's Cathedral），出席烏克蘭自主教會（autocephaly）的簽署儀式。（美聯社）

可是，波羅申科重構身份認同的如意算盤不但並未打響，甚或可說是高估了身份政治在該國的重要性。事實上，烏克蘭族和俄羅斯族在文化上不僅源於東正教和斯拉夫文化，兩者所用的語言亦是互通，故文化界限和差異不大，而兩族通婚也是司空見慣。如同美國哥倫比亞大學講師Elise Giuliano所言，兩族在文化上實非封閉群體（Self-enclosed Groups）。反而，另一份研究卻指出，危機爆發後五年，雖然愈來愈多認為自己是「烏克蘭人」，但此趨勢是基建於「公民身份」（Citizenship），而非「種族」（Ethnicity）。換句話說，民眾並非對國家毫無認同，只是並非築建在文化上的「特殊性」而已。

喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）（圖源：VCG）

又一政治素人突圍而出 民眾求變之心不可忽視

雖說喜劇演員參選本身已甚具噱頭，但若然澤倫斯基的政綱未能道出民眾所想，相信也難領跑民調。澤倫斯基除了支持以公投形式，決定烏克蘭會否加入北約和歐盟外，也表明願意與俄羅斯總統普京商討如何結束烏克蘭危機。不過，令他突圍而出的並非左右逢源的立場，而是他敢於挑戰植根多年的寡頭政治秩序。

澤倫斯基曾直言不諱地說，所有烏克蘭強大的寡頭在法庭上都是平等的，這正好挑動積存已久的反建制情緒。烏克蘭的寡頭政經制度，始於蘇聯解體後的私有化過程。上世紀末大批國有資產，在不透明和裙帶關係下，被收歸到少數寡頭手中，現今已成錯綜複雜的政經關係網。雖然難有黑紙白字證明地下經濟活動和勢力，但亦可下述數點略窺一二：

烏克蘭的全面封鎖及國際社會的制裁，令克里米亞多項主要產業大受打擊，連帶當地民眾的生活也大受影響。不過克里米亞民眾卻沒有動搖加入俄羅斯的決定。圖為2014年3月21日，當地民眾觀看煙花表演慶祝入俄。（路透社）

根據統計，該國約有64%企業由國內的私人資本控制，遠高於波蘭（29.4%）、捷克（23.2%），及匈牙利（3%）等前蘇聯國家；二是的寡頭們掌控了八成的電視台，能輕鬆塑造和改變輿論。除此之外，上月底，該國憲法法院更以「無罪推定」和「拒絕作證權利」為由，取消了一項本為打擊貪污的「非法致富」法律，令65宗涉及高級官員的起訴立即終止。

波羅申科低迷的民望，不僅反映出其在重構民族認同上敗北，也反映他無法為民眾帶來改變。一如近年其他歐英國家的反建制思潮，作為政治素人的澤倫斯基能在民調領先，並非是源於他的舞台魅力，而是民眾在絕望中求變的心。