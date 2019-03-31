美減中美洲援助　無助解決難民問題

墨西哥邊境經常有中美洲的非法移民想「越界」，藉此實現「美國夢」、改善生活。不過自總統特朗普（Donald Trump）2017年上台後，他一直要求以強硬手段打擊，包括爭取國會撥款興建圍牆。 華府除了收緊邊境政策外，國務院周六（30日）宣布削減對中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）、危地馬拉（Guatemala）和洪都拉斯（Honduras），俗稱北方三角洲（Northern Triangle）的援助，特朗普指這些國家沒阻止非法移民湧到美國。 到底這個政策是否有效？我們需先了解白宮的中美洲政策。

白宮曾經在2017年6月就中美洲國家關係表達立場，指美國視該地區的安全及繁榮為重要事項，並重申與中美洲國家保持密切關係。國務院更認為，當地局勢與80年代相比已經顯得更加穩定，經濟得到發展，武裝衝突和政局動盪的情況已不復再。美國強調對中美洲的三大目標：

1. 促進繁榮：華府協助刺激該地區的經濟增長、能源安全、滅貧、改善教育和就業、鼓勵區內國家合作等； 2. 提升區內安全：美國提供一連串計劃打擊跨國犯罪、販毒集團；提升邊境安全，訓練當地軍警以阻止人口販運問題； 3. 改善管治：美國政府支援中美洲國家政府打擊貪污，推行強政府管治、增加稅收，改革部門架構，提升行政效率等。

專家：美國純粹「利字當頭」

即使這些目標非常清晰，中美洲的情況根本沒改善過。經濟政策研究所（Economic Policy Institute）著名研究員福克斯（Jeff Faux）認為，問題在於美國長年介入當地事務，如中情局（CIA）在1954年秘密協助推翻危地馬拉的民選總統、美軍介入1980年代薩爾瓦多內戰、奧巴馬（Barack Obama）2009年拒絕將洪都拉斯總統被軍隊綁架一事列為政變等。

福克斯指，華府出手的理由只是為了支持有關政權保障美國在當地的利益，結果多年來的舉動削弱這些國家政府的地位，助長罪犯和毒梟橫行，導致當地民眾唯有逃離家園。

美國對中美洲的政策雖然主張當地繁榮及穩定，但有政治研究員認為，有關政黨的背後都只是以自身利益為考慮因素。最終受苦的，始終是這些地區的民眾。（路透社）

咖啡經濟的危機

德州大學奧斯汀分校（University of Texas-Austin）墨西哥安全倡議（Mexico Security Initiative）負責人洛伊特爾特（Stephanie Leutert）則認為，美國削弱中美洲國家政府地位只是令當地民眾湧到美國的其中一個原因。她特別指出了全球咖啡價格下滑亦是重要因素。

洪都拉斯總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）形容，一杯咖啡在紐約的價格是5美元，但洪都拉斯的種咖啡戶只由此賺到2美仙，因此根本難以維持生計。他指價格下滑問題令當地大約9萬戶小型咖啡生產商活在貧窮線下，導致他們被迫逃離祖國，看看能否改善生活。

全球咖啡市場崩潰，令中美洲國家的種植咖啡戶無利可圖。洪都拉斯總統埃爾南德斯形容，一杯價值5美元的咖啡，當地咖啡戶只賺到2美仙，導致他們活於貧困中。（Getty Images）

毒品帶來的利慾薰心

剛才提到，中美洲的犯罪和販毒問題嚴重，事實上，北方三角洲國家一直是可卡因等毒品運往美國的主要中轉站，因此這些國家政府很大機會受賄而對問題視若無睹。美國傳統基金會（Heritage Foundation）拉丁美洲政策分析員金塔納（Ana Rosa Quintana）以洪都拉斯為例，指連總統埃爾南德斯的弟弟安東尼奧（Juan Antonio Hernández）涉嫌偷運毒品到美國被捕，華府司法部門更形容對方是「大毒販」。

即使埃爾南德斯為此與弟弟割蓆，福克斯認為事件反映美國長年支持不受歡迎的政權，只會令這些國家成為貪污及販毒組織的溫床。而埃爾南德斯贏得大選時被指不公，引發的示威導致超過30人死亡，不過特朗普政府依然承認對方地位，變相繼續無視問題所在。

洪都拉斯難民：由於饑寒交迫、社會動盪和黑幫肆虐等原因，迫使他們跨省越國，希望在異鄉重新開始生活。（視覺中國）

白宮：中美洲國家經常獲「優待」

另一方面，美國在1990年推出「臨時保護身份計劃」（Temporary Protected Status，TPS），幫助受到戰火或天災影響的國家民眾到美國暫時棲身。中美洲國家政府一直要求華府延長該計劃。不過白宮官員認為，這些國家的情況根本可以再次容納數以萬計民眾回國，因此華府長期「優待」對方是重大錯誤。

特朗普團隊曾經提出中止該計劃，但聯邦法院認為有關舉行違憲及涉嫌種族歧視，因此大約26萬名北方三角洲難民至今仍然可以留在美國。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在2018年底表示，美國希望與墨西哥聯手為北方三角洲國家「製造機會」，為該地區民眾生活得到改善。墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）亦有類似構想，計劃在未來五年在當地投資300億美元刺激經濟和就業，可是華府卻表明無意參與。

說到底，中美洲國家政府對於打擊貪污問題顯得事不關己，因此難以說服美國繼續為它們繼續提供大量資助。

（綜合報道）