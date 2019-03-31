美國務院：削減對中美洲3國援助

美國務院上周六（30日）宣布，決定削減對中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）、危地馬拉（Guatemala）和洪都拉斯（Honduras）等俗稱北方三角洲（Northern Triangle）的援助。

國務院發言人在一份聲明中表示，「我們是執行總統的指示和結束2017和2018財政年度對北方三角洲的外國援助計劃，並會讓國會參與這個進程。」眾議院撥款委員會（House Appropriations Committee）助理估計，金額涉及約7億美元（約54.6億港元）。

美國媒體援引美國非牟利組織「美國領導人聯盟」專業人士的話稱，對這3個國家的援助本就是為解決「暴力問題的根源」，為當地民眾帶來安全和機遇。美國會參議院外交關係委員會成員、民主黨人梅嫩德斯（Bob Menendez）發表聲明說，切斷援助是「不負責任的行為」，會損害美國的利益，讓美國的國家安全面臨風險。

美國媒體援引多名美國土安全部官員的說法，在美墨邊境尋求庇護的人數激增，大約10萬人於3月抵達美國南部邊境，是十多年來人數最多的一個月。這些人多數來自厄瓜多爾、洪都拉斯、危地馬拉等國。2018年10月特朗普曾表示，由於這3國未能阻止民眾北上前往美國，美國將中斷或大幅削減對它們的援助。

美國輿論認為，一些中美洲國家貧困現象嚴重，暴力犯罪猖獗。當地民眾離鄉別井湧向美國，主要為尋求溫飽與安全。特朗普政府上任以來，美國向墨西哥和一些中美洲國家持續施壓，希望減少抵達美墨邊境的非法移民。但觀察人士認為，即使強硬手段能短期奏效，只要貧困和暴力犯罪等在中美洲乃至拉美地區存在，湧向美國南部邊境的非法移民就難以阻斷。

特朗普上周四（28日）在Twitter上發文，點名批評墨西哥及上述被削減援助的3國沒有採取任何措施阻止非法移民進入美國，又威脅或會關閉美墨邊境，不惜損害美墨兩國約數十億美元的經濟貿易，以堵截非法移民。

（路透社／新華社）