阿爾及利亞總統公布看守政府內閣名單　或即將宣布下台

阿爾及利亞連續第6個星期爆發反政府示威，加上軍方罕有介入，總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）周一（4月1日）公布看守政府內閣成員名單。當地傳媒報道，布特弗利卡即將宣布下台。

國營通訊社APS報道，現任總理貝德維（Nouredine Bedoui）將出任看守政府總統，負責領導27名內閣成員。中央銀行行長盧卡（Mohamed Louka）出任財長；前任國家能源與天然氣公共設施部門主管阿爾卡卜（Mohamed Arkab）出任能源部長。

至於上周提出運用憲法第102條促請總統下台的軍隊幕僚長薩拉赫（Ahmed Gaed Salah）中將則仍獲任命，將擔任國防部副部長一職。

阿爾及利亞安納哈爾電視台（Ennahar TV）引述政治消息指出，布列弗利卡或於周二（4月2日）宣布辭職。報道稱，他將按憲法102條的程序預備請辭。消息則指，由於看守總統未能任命內閣，布列弗利卡所公布看守政府內閣名單的舉動，或意味他即將請辭。

當地另一間電視台El Bilad TV則引述匿名消息指，總統將於本周辭職。惟國營通訊社沒有相關報道。

（路透社／Euronews）